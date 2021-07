Nanoleaf verbessert Anbindung an Razer Connect für immersives Gaming-Erlebnis

Wenn es um smarte und dekorative Beleuchtung geht, dann ist Nanoleaf eine der ersten Anlaufstellen. Mit den neuen Nanoleaf Shapes LED-Panels, die es mittlerweile in drei verschiedenen Formen gibt, kann man sich tolle Kunstwerke an Wand und Decke bauen. Wer das in seinem Gaming-Zimmer macht, profitiert jetzt von noch mehr Möglichkeiten. Nanoleaf hat die Anbindung an Razer verbessert.

„Nanoleaf Nutzer haben sehnsüchtig auf die neueste Integration mit Razer gewartet. Deshalb freuen wir uns besonders, sie endlich zu präsentieren“, berichtet Gimmy Chu, CEO und Mitbegründer von Nanoleaf. „Wir haben diese Einbindung für die RGB-Fans geschaffen, die eine Leidenschaft für die Gestaltung ihrer Setups haben und dabei nicht nur einen Fokus auf die Ästhetik, sondern auch auf ein immersives Spielerlebnis legen.“

Für die Nutzung ist ein Windows-PC mit installierter Software von Razer und Nanoleaf notwendig. In der Nanoleaf-Anwendung findet man dann ein Menü „Entertainment“, in dem man die notwendigen Einstellungen vornehmen kann. Danach kann man sich in über 150 unterstützten Spielen auf passende Lichteffekte freuen. Eine komplette Liste der Titel könnt ihr auf der Webseite von Razer nachschlagen.

Die Besonderheit am System von Razer: Die Farben werden im Gegensatz zu Hue Entertainment nicht nur auf die Bildschirminhalte abgestimmt, sondern interaktiv auf das jeweilige Spielgeschehen zugeschnitten. Ob ein rotes Blinken, das ein niedriges Energielevel signalisiert, pulsierende Lichter, die ein Endgegner-Battle verkünden oder der Farbwechsel während der Auswahl von Spielcharakteren – es gibt zahlreiche verschiedene Effekte.

Mangels Gaming-PC mit Windows kann ich euch leider keine eigenen Eindrücke liefern, aber vielleicht habt ihr die neue Razer-Integration von Nanoleaf ja schon getestet? Dann freuen wir uns auf einen kleinen Kommentar von euch.