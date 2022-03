The Impossible Game 2: Neuerscheinung zwölf Jahre nach dem Original

Ich bin mir eigentlich absolut sicher, dass wir in unseren Anfangszeiten vor mittlerweile zwölf Jahren auch über The Impossible Game berichtet haben, finden kann ich die Artikel zum Spiel allerdings nicht mehr. Gespielt habe ich es aber damals auf jeden Fall – und umso mehr habe ich mich über die Neuerscheinung gefreut: The Impossible Game 2 (App Store-Link) ist jetzt im App Store verfügbar.

Zunächst einmal verdient sich der Entwickler Ed Bentley ein großes Lob: The Impossible Game 2 kann komplett kostenlos gespielt werden. „Spieler können optional einen Achievement Pass kaufen, der Belohnungen für den Levelaufstieg wie Skins und Gegenstände im Level-Editor sowie den Bonus-Skateboarding-Level Cloud 9 freischaltet“, lässt uns der Entwickler wissen.

The Impossible Game 2 bietet auch einen Multiplayer-Modus

Am eigentlichen Spielprinzip hat sich nichts geändert: Ein kleiner Block fährt automatisch durch die Level und muss zum richtigen Zeitpunkt mit einem Fingertipp auf den Bildschirm springen. Es gilt alle Hindernisse und Abgründe zu überwinden, um bis ans Ziel zu gelangen. Und das ist, wie sollte es in The Impossible Game 2 auch anders sein, ziemlich schwierig.

Für das erste Level, das übrigens den Schwierigkeitsgrad 2 von 10 hat, habe ich mal eben 44 Anläufe benötigt. Auch wenn die Steuerung super einfach ist, kommt es auf den richtigen Moment an – und der muss erst einmal getroffen werden. Freuen dürft ihr euch über 20 neue Levels mit einer Reihe von verrückten neuen Mechaniken wie Jetpacks, Portalen und Kanonen. Jede Welt hat einen eigenen Stil und endet mit einem Endgegner.

Zudem gibt in The Impossible Game 2 einen Online-Multiplayer-Modus. Bis zu 60 Spieler können hier plattformübergreifend gegeneinander antreten. Heute Nachmittag haben sich leider noch nicht genügend Mitspieler gefunden, aber das ändert sich hoffentlich bald – man kann auch eigene Rennen mit Freunden erstellen.