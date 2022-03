Studio Display Pro: Mit Mini-LED und 120Hz noch im Sommer?

Erst vor wenigen Tagen hat Apple den Mac Studio und das Studio Display vorgestellt. Schon jetzt gibt es erste Gerüchte, dass Apple noch im Sommer ein Studio Display Pro auf den Markt werfen könnte, das dann auch über Mini-LED und ProMotion verfügt.

Diese Aussagen kommen vom Display-Experten Ross Young, der sich auf Quellen aus der Lieferkette beruft. Laut seinen Aussagen soll ein „Studio Display Pro“ mit 27″ Diagonale, Mini-LED und 120Hz noch im Juni starten – möglicherweise sehen wir die Pro-Version schon auf der kommenden WWDC.

Zuvor hatte Young noch behauptet, dass der iMac Pro im Sommer 2022 starten soll. Die Verwirrung rührte wahrscheinlich daher, dass das Studio Display und vermutlich auch das Studio Display Pro über eine Webcam verfügen, wodurch es wie ein iMac aussieht, obwohl es keiner ist. Nun scheint es, dass frühere Gerüchte über einen iMac Pro, der im Juni auf den Markt kommen sollte, sich nicht auf einen tatsächlichen iMac bezogen, sondern auf eine Pro-Version des Studio Displays. Laut Young soll das Studio Display Pro zusammen mit dem Mac Pro vorgestellt werden und das alte Pro Display XDR ablösen.

Wie vorhin ebenfalls berichtet, hatte der Apple-Experte Ming-Chi Kuo getwittert, dass Apple keine Mini-LED Geräte mehr in diesem Jahr auf den Markt bringen will. Bleibt abzuwarten, wer an dieser Stelle Recht behält.