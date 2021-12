Universal Control kommt nicht mit macOS Monterey 12.1 & iPadOS 15.2

Eines der wohl spannendsten Features von macOS Monterey und iPadOS 15 war Universal Control. Auf der WWDC wurde die Funktion angekündigt und lässt immer noch auf sich warten. Da Universal Control nicht mit den kommenden Versionen von macOS Monterey 12.1 und iPadOS 15.2 freigeschaltet wird, wird eine Veröffentlichung wohl erst nächstes Jahr stattfinden.

Die finale Beta-Version, Release Candidate genannt, ist seit gestern Abend verfügbar und es gibt keine Spur von Universal Control. Es ist schon erstaunlich, wie lange Apple sich Zeit lässt. Angekündigt im Sommer auf der WWDC, warten wir immer noch auf die nahtlose Verbindung zwischen Mac und iPad. Mit einer Maus, einem Trackpad und einem Keyboard wird man dann nahtlos zwischen den Geräten wechseln können, auch Dateien sollen sich einfach zwischen den Geräten austauschen lassen.

Apple listet die „Nahtlose Steuerung“ immer noch mit „Kommt später in diesem Herbst“. Mit Blick auf den Kalender müsste Apple die Funktion spätestens am 21. Dezember 2021 veröffentlichen, denn das ist der Zeitpunkt, an dem der Herbst offiziell endet. Wir sind gespannt …