Yale: Neue Home-App ersetzt bisherige Yale Access-App in Europa

Yale, ein führender Anbieter von Smart-Home-Sicherheitssystemen, hat heute die Einführung der neuen Yale Home-App (App Store-Link) angekündigt. Diese neue App wird das aktuelle Angebot der Marke, die Yale Access-App, auch in Europa ersetzen.

Die intuitive App wird den Nutzern und Nutzerinnen ab dem heutigen 17. Mai 2023 zur Verfügung stehen und unterstützt das Bestreben von Yale, der Kundschaft eine einzige App zur Verfügung zu stellen, mit der sie die derzeitigen Smart-Produkte der Marke sowie alle neuen Smartgeräte steuern können, die in der Zukunft auf den Markt kommen werden. „Yale Home wird die gleichen Funktionen und Dienste bieten, die Benutzer bereits kennen und schätzen, und so für mehr Sicherheit und Komfort sorgen“, erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Mit der Einführung der neuen App ist es für alle Yale-User wichtig, dass sie ihr Yale-Konto von Yale Access auf Yale Home umstellen, da die Dienste der Yale Access-App ab dem 1. Juli 2023 nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Der Prozess der Kontoumstellung gestaltet sich einfach: Als erster Schritt muss die neue Yale Home-App aus dem App Store heruntergeladen werden. Nach dem Herunterladen heißt es, die App zu öffnen und sich mit demselben Benutzernamen und Passwort anmelden, das man zuvor verwendet hat. Mit der neuen App muss man weder ein neues Konto anlegen noch die Produkte neu einrichten, sondern nach dem schnellen Login können die Dienste wie gewohnt verwendet werden.

Auch Gast-User müssen die Migration durchlaufen

Sobald der Haupt-User die Migration des Kontos abgeschlossen hat, müssen auch alle anderen Personen, die als Eigentümer oder Gäste eingestuft sind, die Migration durchführen, da sie sonst aus der alten Yale Access-App ausgesperrt werden und sie ihr Gerät nicht mehr steuern können. Es ist unbedingt notwendig, dass alle User, denen zuvor Zugang zu einem Gerät gewährt wurde, seien es Familienangehörige, der Freundeskreis oder andere vertrauenswürdige Personen, die neue App herunterladen, da sie die Smart-Access-Dienste sonst nicht mehr nutzen können.

Zudem ist zu beachten, dass bei der Kontoumstellung sämtliche Integrationen von Drittanbietern nicht übertragen werden. Das bedeutet, dass die Integration vertrauter Yale-Partner wie Google Home, Amazon Alexa oder Philips Hue eine weitere Einrichtung über die neue Yale Home-App oder eine Drittanbieter-App erfordern.