Knight Dungeons: Neues Jump-and-Run-Game im Retro-Look

Jump-and-Run-Spiele gibt es ja zuhauf im App Store. Mit Knight Dungeons von Limitless ist vor kurzem ein weiteres dazugekommen, das sich bereits jetzt bester Bewertungen erfreuen kann. Ich habe das Spiel in der bekannten 2D-Retro-Optik für euch angespielt und kann mich den positiven Kritiken anschließen.

Knight Dungeons ist ein klassisches Jump-and-Run-Spiel und funktioniert daher in Sachen Steuerung und Spielprinzip auch nach bekannten Mustern. Ich kann meine Spielfigur also springen, laufen und mit dem Schwert schlagen lassen und muss Objekte einsammeln und Feinde besiegen, ohne dabei selbst verletzt zu werden. Schaffe ich das, gelange ich ins nächste Level und kann so sukzessive schwerere Waffen, neue Welten und neue Charaktere freischalten.

Weil ich in meiner Kindheit ein großer Fan von Super Mario war, ist es sicherlich nicht überraschend, dass mir auch Knight Dungeons (App Store-Link) mit seiner 2D-Optik und dem unterhaltsamen Spielprinzip gefällt. Das Spiel fordert dabei alles, was man von einem solchen Game erwarten kann: Schnelligkeit, Koordinationsgeschick, Konzentration. Und trotz des wohl mittlerweile hinlänglich bekannten Jump-and-Run-Mechanismus’ wird Knight Dungeons nicht langweilig.

Die Grafik ist liebevoll gestaltet und die kämpferisch anmutende Musik passt gut zum Spielgeschehen.

Gratis laden und spielen

Cool finde ich, dass es Knight Dungeons gratis im App Store gibt. Über In-App-Käufe könnt ihr für jeweils 2,99 Euro Kronen und Münzen kaufen. Alternativ könnt ihr euch auch einen Werbe-Clip ansehen und dafür 200 Extra-Münzen verdienen. Mit den Münzen und Kronen könnt ihr eure Waffen und Rüstungen aufpeppen. Da muss jeder und jede selbst entscheiden, ob das 2,99 Euro wert ist.

Die Spielsprache wird als Englisch angegeben. Einige Passagen, wie beispielsweise Dialoge, sind aber definitiv auf Deutsch. Ihr braucht ein iPhone oder iPad mit iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer. Wollt ihr das Spiel am Mac spielen, ist ein Mac mit M1-Chip und macOS 11.0 erforderlich.

Wenn ihr gerne Jump-and-Runs spielt, dann gebe ich euch eine klare Empfehlung für Knight Dungeons.