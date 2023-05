Hermès veröffentlicht neues AirPods Case für 780 Euro

Wer nicht weiß wohin mit seinem Geld und auf extravagantes Zubehör steht, ist bei Hermès an der richtigen Adresse. Für die AirPods Pro 2 bietet Hermès ein neues Case an, das in verscheidenden Farben für jeweils 780 Euro zu haben ist.

Hergestellt aus Swift-Kalbsleder, lässt das Case den Zugriff auf den Lighting-Port offen, ebenso kann man die Status-LED weiterhin sehen. Mit dabei ist eine verstellbare Handschlaufe, passend in der Farbe des Cases. Swift-Kalbsleder ist ein fast glattes Leder mit einem feinen Glanz, dessen Narbung nur ganz leicht ausgeprägt ist. Seine Geschmeidigkeit nimmt mit der Zeit zu.

Handschlaufe kostet 280 Euro

Falls ihr gar kein Case wollt, könnt ihr auch zur Handschlaufe Dragonne greifen. Das Band ist ebenfalls in Gold, Grün, Navy, Rosé und Blau erhältlich und kostet 280 Euro. Dieses wird am Case der AirPods Pro 2 angebracht und bietet eine einfache Transport- oder Umhängemöglichkeit. Auch hier kommt Kalbsleder zum Einsatz.

Die Frage an euch: Gefällt euch das Design? Was sagt ihr zu den Preisen?