Telekom: Doppeltes Datenvolumen in allen MagentaMobil Young Tarifen

Die Telekom wertet ihre MagentaMobil Young Tarife auf. Ab dem 1. Juni gibt es doppeltes Datenvolumen in allen Tarifgrößen. Davon profitieren auch Bestandskundinnen und Kunden in der aktuellen Tarifgeneration und die, die in diese wechseln.

Gleichzeitig gibt es ein neues Angebot, aktionsweise wird der monatliche Grundpreis für die ersten 24 Monate reduziert. „Mit unseren neuen Young-Tarifen machen wir der datenhungrigen Generation Z ein Angebot mit einem hervorragenden Preis-Leitungs-Verhältnis“, sagt Torsten Brodt, Leiter Mobilfunk und Konvergenz bei der Telekom Deutschland.

Doppeltes Datenvolumen in allen MagentaMobil Young Tarifen heißt im Einzelnen: Der MagentaMobil Young S enthält ab dem 1. Juni 20 GB zum Preis von 24,95 Euro monatlich. In der Tarifvariante M gibt es 40 GB für 29,95 Euro monatlich und in der Tarifvariante L sogar 80 GB für 39,95 Euro monatlich. Der MagentaMobil Young XL bleibt unverändert bestehen. Wie bisher ist er mit unlimitiertem Datenvolumen ausgestattet und kostet 64,95 Euro monatlich. Alle Preise sind Aktionspreise und gelten für die ersten 24 Monate. Ab dem 25. Monat kostet der MagentaMobil Young S monatlich 29,95 Euro. Bei allen anderen Tarifvarianten steigt der monatliche Grundpreis um 10 Euro. Die Aktion gilt bis zum 30. September 2023.

Auch bei den Young-Tarifen gewährt die Telekom die MagentaEINS Vorteile. Damit verdoppelt sich das Datenvolumen ein weiteres Mal. Nutzer und Nutzerinnen profitieren zudem preislich von einem dauerhaften, monatlichen Rabatt in Höhe von 5 Euro. Für 19,95 Euro monatlich gibt es 40 GB im MagentaMobil Young S und für 25,95 Euro 80 GB im MagentaMobil Young M. Ab Variante L enthalten die Tarife mit MagentaEINS-Vorteil unlimitiertes Datenvolumen für 35,95 Euro monatlich. Die MagentaEINS Vorteile erhalten alle, die neben ihrem Young-Mobilfunkvertrag auch ihren Breitbandanschluss mit einem monatlichen Grundpreis ab 29,95 Euro bei der Telekom haben. Die MagentaMobil Young Tarife können junge Leute im Alter zwischen 18 und 27 Jahre buchen. Ein Altersnachweis ist erforderlich.