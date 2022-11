5G in Deutschland: Das iPhone surft am schnellsten

Das Unternehmen Ookla, bekannt für Speedtest.net, hat in einer neuen Studie untersucht, welche Smartphones besonders schnell im 5G Netz surfen.

Unsere Analyse untersuchte die fünf beliebtesten 5G-Geräte in einem bestimmten Land. Um berücksichtigt zu werden, musste ein Gerät einen Marktanteil von mindestens 0,5 % aller Geräte und eine Mindeststichprobengröße von 100 Geräten in einem bestimmten Markt aufweisen. Jeder von uns untersuchte Markt umfasste nur 5G-Stichproben von jedem 5G-Anbieter in einem bestimmten Land. Das bedeutet, dass die Leistung höchstwahrscheinlich von Netz zu Netz und von Land zu Land variiert, aber dies bietet eine Momentaufnahme dessen, was Sie typischerweise erwarten können.

Das Ergebnis für Deutschland: Das iPhone 14 Pro ist im Schnitt mit 181,09 Mbps am schnellsten, danach folgt das iPhone 14 Pro Max mit 177,98 Mbps. Auf Platz drei und vier reihen sich das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max ein, den fünften Platz sichert sich das OnePlus 9 Pro 5G mit immerhin noch 140,93 Mbps im Download.

iPhones auch in anderen Ländern beliebt

In Großbritannien wird die Top 5 nur von iPhones belegt, in den USA führt das iPhone 14 Pro und Pro Max die Tabelle an. Hier folgen dann aber das Samsung Galaxy Z Fold4, das Galaxy S21+ 5G und das Galaxy S22 Ultra. Alle Daten der Studie könnt ihr hier einsehen.