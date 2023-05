AirPods: Apple fertigte Prototypen in fünf verschiedenen Farbvarianten an

Apple hat Prototypen des AirPods-Ladecases in fünf verschiedenen Farbvarianten passend zum iPhone 7 entwickelt. So berichtet der Prototypen-Sammler Kosutami unter anderem in einem Tweet bei Twitter. Die dort veröffentlichten Fotos zeigen ein Gehäuse der AirPods der ersten Generation in einer rosa Farbvariante. Es hat weiterhin eine polierte, glänzende Oberfläche wie die endgültige Version in Weiß. Das Innere des Gehäuses sowie die AirPods-Kopfhörer selbst sind weiterhin weiß.

Die Prototypen stammen aus der Zeit, in der Apple das iPhone 7 entwickelt hat. Man hat offenbar AirPods-Prototypen in Schwarz, Blond, Pink und Rot entwickelt, die zu den Farboptionen des iPhone 7 passen, berichtet dazu auch MacRumors. Das iPhone 7 war in den Farben Jet Black, Schwarz, Gold, Rose Gold und (PRODUCT)RED erhältlich. Da das Gehäuse der AirPods aus Polycarbonat und nicht wie beim iPhone aus eloxiertem Aluminium besteht, hat Apple anscheinend Namen wie „Blond“ und „Pink“ anstelle von „Gold“ und „Rose Gold“ verwendet, um die unterschiedlichen Materialien und Oberflächen zu kennzeichnen.

Späte Entscheidung gegen bunte Ladecases

Apple hat offenbar auch einen lilafarbenen AirPods-Prototyp entwickelt, der zu einer noch nicht veröffentlichten Version des iPhone 7 in Lila passt. Lila war eine der Farboptionen, die für das iPhone 7 um 2016 herum vermutet wurden. Eine Reihe von durchgesickerten Bildern, die ein lila Gehäuse für das Gerät zeigen, tauchten erstmals im Mai desselben Jahres auf.

Apple hat die Farboptionen für die AirPods offenbar erst in der Phase der Design- oder Produkt-Validierungstests gestrichen, was darauf hindeutet, dass die Entscheidung zu einem recht späten Zeitpunkt getroffen wurde. Kosutami hat in der Vergangenheit bereits Einblicke in Apple-Prototypen wie den „Magic Charger“ gewährt.

Viele Apple-User wünschen sich die AirPods schon seit Jahren in verschiedenen Farbvarianten. Während Apple anscheinend immer nur in Erwägung zog, das Ladecase in verschiedenen Farben anzubieten, ist es interessant zu wissen, dass das Unternehmen sogar fünf verschiedene Farboptionen für das Gerät entwickelt hat, die zum iPhone passen. Aktuell sind die OverEar-Kopfhörer, die AirPods Max, die einzigen AirPods, die in verschiedenen Farbvarianten angeboten werden.

Foto 2 und 3: Kosutami/Twitter.