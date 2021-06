AirTags als Paket-Tracker: Deutlich mehr Updates als bei DHL

Was passiert, wenn man jeweils einen AirTag an Tim Cook und Elon Musk sowie nach Nordkorea sendet? Ein amerikanischer YouTuber, der derzeit in Deutschland wohnt, hat genau das ausprobiert. Das vorläufige Ergebnis könnt ihr im folgenden Video sehen.

Was mehr als deutlich wird: Mit den AirTags kann man ein Paket deutlich besser verfolgen, als es die Tracking-Updates von DHL erlauben. Selbst am Flughafen wurde die Position der kleinen Dinge-Finder mehrfach aktualisiert. So ist im Video sogar zu erkennen, dass die AirTags auf dem Rollfeld verladen werden.

Was ich aber noch beeindruckender fand: Selbst während des Flugs hat ein AirTag eine neue Position gesendet. Dafür gibt es im Prinzip nur eine Erklärung: Ein Passagier oder Besatzungsmitglied hat sein Apple-Gerät genutzt und über eine aktive Internetverbindung verfügt, was im Flugzeug ja durchaus keine Ungewöhnlichkeit mehr ist.

Leider wird noch nicht geklärt, ob Elon Musk oder Tim Cook auf die Briefe reagiert haben, die der YouTuber zusammen mit den AirTags gesendet hat. Und auch das Paket nach Nordkorea ist bisher noch nicht im Bestimmungsland angekommen. Eines ist aber klar: Wenn ihr ein Paket ganz genau verfolgen wollt, sind die AirTags anscheinend ziemlich gut geeignet.