Bereit für Standby: Ladeständer von Ugreen jetzt reduziert

Die neue Standby-Funktion, die Apple mit iOS 17 einführen wird, gehört zu meinen Highlights. So kann das auf dem Schreibtisch oder Nachttisch platzierte iPhone Informationen anzeigen, selbst wenn es nicht genutzt wird. Mit dem Always-On-Display, das aktuell im iPhone 14 Pro und Pro Max verbaut ist, sogar dauerhaft. Die einzige Voraussetzung: Das iPhone muss mit Strom versorgt werden.

Und da bietet sich natürlich eine magnetische Ladelösung an, damit man nicht jedes Mal ein Kabel einstecken muss. Falls es euch nicht unbedingt auf die letzten paar Watt Leistung ankommt und ihr lieber auf den Preis achtet, statt ein teures MagSafe-Ladegerät zu kaufen, dann hat Ugreen etwas auf Lager.

Ugreen verkauft magnetischen Ladeständer für 27,99 Euro

Der 2-in-1 magnetischer Ladeständer von Ugreen wird normalerweise für 39,99 Euro verkauft. Allerdings könnt ihr den Preis mit einem Coupon auf der Produktseite auf 27,99 Euro (Amazon-Link) reduzieren. Der Versand ist für alle kostenlos.

Der Ladeständer hält kompatibel iPhones, also alle Modelle ab dem iPhone 12, magnetisch fest und lädt sie drahtlos per Qi-Technik auf. Der Kopf des Ständers lässt sich neigen und das iPhone kann auf de magnetischen Ladeplatte in die gewünschte Position gedreht werden.

Auf der Bodenplatte gibt es eine kleine Schale, in die ihr das Ladecase eurer AirPods ablegen könnt, um es automatisch aufzuladen. Zu beachten gilt es lediglich, dass ihr ein eigenes USB-C-Netzteil zur Ladestation beisteuern müsst.