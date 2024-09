Keine Lust auf iOS 18? Ihr könnt einfach iOS 17 weiter nutzen

Am 16. September startet iOS 18 offiziell, und während eine große Zahl an Nutzern und Nutzerinnen sofort auf den Download-Button drückt, wollen andere wiederum gar nicht auf iOS 18 umsteigen. Apple hat an vielen Stellschrauben gedreht, Menüs neu angeordnet, Apps umgestaltet und mehr. Das bedeutet auch eine Umstellung, auf die nicht alle Lust haben.

Während man bisher zum Update genötigt wurde, kann man jetzt auch das große Upgrade auslassen und weiterhin iOS 17 nutzen. Die Softwareaktualisierung nervt nicht ständig, und Apple liefert auch weiterhin Sicherheitsupdates für iOS 17. Vermutlich startet iOS 17.7 zeitgleich mit iOS 18 am kommenden Montag.

iOS 18 startet am 16. September offiziell

Im Bereich “Softwareupdate” könnt ihr dann selbst entscheiden, ob ihr iPhone und iPad weiterhin mit iOS 17 nutzen wollt oder direkt auf iOS 18 umsteigt. Diese Option hat Apple letztes Jahr mit iOS 17 eingeführt und bietet sie weiterhin mit iOS 18 an. Während es jetzt noch Sicherheitsupdates gibt, könnte sich das später ändern. Da iOS 18 mit allen iPhones funktioniert, die auch mit iOS 17 kompatibel sind, wird Apple wahrscheinlich in ein paar Monaten keine Updates mehr für iOS 17 veröffentlichen.

Neben iOS 18 wird Apple nächste Woche auch iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18, visionOS 2 und macOS Sequoia veröffentlichen.