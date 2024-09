Apple veröffentlicht iOS 18 am 16. September für alle

Apple hat heute nicht nur das neue iPhone 16 vorgestellt, sondern auch bekanntgegeben, wann iOS 18 offiziell zum Download veröffentlicht wird. Ihr könnt euch den 16. September im Kalender markieren, denn dann stellt Apple iOS 18 für alle zum Download bereit.

iOS 18 startet offiziell am 16. September 2024

Die erste Beta-Version von iOS 18 ist seit Juni erhältlich und nach ausreichenden Tests kann die offizielle Variante endlich am 16. September auf das iPhone geladen werden. Gleichzeitig veröffentlicht Apple an diesem Tag auch iPadOS 18. Wir gehen davon aus, dass der Download hierzulande in den Abendstunden freigeschaltet wird.

Mit diesen iPhones ist iOS 18 kompatibel

Apple ist dafür bekannt, dass auch ziemlich alte iPhone-Modelle das aktuelle iOS installieren können. Prüft einfach anhand der folgenden Liste, ob euer iPhone iOS 18 unterstützt.

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR

iPhone SE 2, iPhone SE 3

iOS 18: Das sind die Highlights

Apple Intelligence und ChatGPT-Integration : Starten wir mit einem harten Dämpfer. Apple Intelligence und die ChatGPT-Integration werden vorerst nicht für deutsche iPhones freigeschaltet. Apple hat die AI für die EU auf 2025 verschoben.

: Starten wir mit einem harten Dämpfer. Apple Intelligence und die ChatGPT-Integration werden vorerst nicht für deutsche iPhones freigeschaltet. Apple hat die AI für die EU auf 2025 verschoben. Homescreen anpassen : Erstmals kann man die Icons auf dem Homescreen frei anordnen sowie eine neue Ansicht nutzen. So könnt ihr die App-Icons größer darstellen, in dem ihr die Beschriftungen ausblendet. Mehr Infos gibt es hier.

: Erstmals kann man die Icons auf dem Homescreen frei anordnen sowie eine neue Ansicht nutzen. So könnt ihr die App-Icons größer darstellen, in dem ihr die Beschriftungen ausblendet. Mehr Infos gibt es hier. Fotos-App: Die Fotos-App wurde aufgrund von Rückmeldungen der Tester noch einmal umgebaut. Das neue Karussell, das ganz oben auf Fotos und Rückblicke aufmerksam gemacht hat, ist nicht mehr vorhanden. Dennoch sind die neuen Funktionen nicht verloren gegangen, sondern wurden einfach weiter unten einsortiert. Hier gibt es mehr Infos.

Kalender : Apples Kalender-App bekommt neue Ansichten und zeigt verschiedene Termine aus mehreren Kalendern mit bunten Punkten oder Strahlen an. Das macht den Kalender deutlich übersichtlich, vor allem dann, wenn man viele Kalender nutzt. Hier gibt es mehr Details.

: Apples Kalender-App bekommt neue Ansichten und zeigt verschiedene Termine aus mehreren Kalendern mit bunten Punkten oder Strahlen an. Das macht den Kalender deutlich übersichtlich, vor allem dann, wenn man viele Kalender nutzt. Hier gibt es mehr Details. Kamera und Taschenlampe tauschen : Erstmals kann man die Shortcuts auf dem Sperrbildschirm selbst bestimmen. Bisher kann man nur die Taschenlampe und die Kamera starten, ab iOS 18 könnt ihr selbst bestimmen, welche Apps ihr vom Sperrbildschirm aus starten wollt. In dieser Übersicht findet ihr alle Optionen.

: Erstmals kann man die Shortcuts auf dem Sperrbildschirm selbst bestimmen. Bisher kann man nur die Taschenlampe und die Kamera starten, ab iOS 18 könnt ihr selbst bestimmen, welche Apps ihr vom Sperrbildschirm aus starten wollt. In dieser Übersicht findet ihr alle Optionen. Wetter: Mit iOS 18 zeigt die Wetter-App auch die gefühlte Temperatur an, allerdings nur dann, wenn diese von der echten Temperatur abweicht. Des Weiteren übernimmt die Wetter-App Favoriten aus der Karten-App, in der ihr zum Beispiel eure Adresse für Zuhause oder die Arbeit hinterlegt habt. Alle Infos findet ihr hier.

Notizen : In Apples Notizen-App könnt ihr mit fünf Farbtönen Texte hervorheben oder markieren. Zu den weiteren neuen Funktionen in der Notizen-App von iOS 18 gehört eine Live-Transkription und -Zusammenfassung von Audiodateien, ausklappbare Abschnittsüberschriften und die Option, mit Notizen getippte – oder auf dem iPad geschriebene – mathematische Probleme zu lösen. Hier findet ihr mehr Infos.

: In Apples Notizen-App könnt ihr mit fünf Farbtönen Texte hervorheben oder markieren. Zu den weiteren neuen Funktionen in der Notizen-App von iOS 18 gehört eine Live-Transkription und -Zusammenfassung von Audiodateien, ausklappbare Abschnittsüberschriften und die Option, mit Notizen getippte – oder auf dem iPad geschriebene – mathematische Probleme zu lösen. Hier findet ihr mehr Infos. Kontrollzentrum: Das Kontrollzentrum auf dem iPhone besticht mit einem neuen Design und ihr könnt die entsprechenden Elemente frei anordnen. Gleichzeitig gibt es erstmals mehrere Seiten, die ihr selbst verwalten könnt. Hier könnt ihr sehen, wie das neue Kontrollzentrum aussieht.

So installiert ihr iOS 18

Die Installation von iOS 18 ist ein Kinderspiel, da ihr lediglich das Update in der Einstellungen-App unter „Allgemein“ – „Softwareupdate“ anstoßen müsst. Obwohl der Update-Prozess sehr zuverlässig ist, empfehlen wir dennoch vorab ein Backup anzulegen. Sollte beim Update etwas schief gehen, verliert ihr so keine Daten.

Wie bei jedem großen Update ist der Ansturm zum Start immer sehr groß. Der Download dauert länger und wenn ihr es nicht so eilig habt, installiert iOS 18 einfach einen Tag später. Dann geht es deutlich schneller, da der erste Ansturm sich erledigt hat.