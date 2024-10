Blackmagic Camera: Ab sofort mit Camera Control-Button-Unterstützung

Im August dieses Jahres haben wir zuletzt über die tolle und kostenlos erhältliche Videokamera-App Blackmagic Camera (App Store-Link) bei uns im Blog berichtet. Damals wurde die Anwendung auf Version 2.0 aktualisiert.

Blackmagic Camera steht seit mittlerweile rund einem Jahr im deutschen App Store als Gratis-Download für iPhones und iPads bereit. Entwickelt wurde die Anwendung vom Blackmagic-Team, das unter anderem für die Videobearbeitungs-Software DaVinci Resolve bekannt ist. Mit der Kamera-App lassen sich manuelle Einstellungen vornehmen, die sich vor allem an professionelle Nutzer und Nutzerinnen richten, die Videos mit ihrem Apple-Smartphone aufnehmen.

Blackmagic Camera bietet für ambitionierte Videofilmer und -filmerinnen zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, darunter auch die Auswahl der Framerate, ein Histogramm, ISO-Werte, Weißabgleich, verschiedene Video- und Audioformate, eine manuelle Linsenauswahl, eine Option für externe Mikrofone, das Hinzufügen von 3D LUTs zum Simulieren von Film-Looks und vieles mehr. Aber auch Aufnahmen auf externe Speicher sind möglich.

Nun hat das Blackmagic-Team ein weiteres Update auf Version 2.1 für die Blackmagic Camera-App im App Store veröffentlicht. Damit halten gleich mehrere neue Funktionen und kleine Verbesserungen Einzug, die auch den neuen Camera Control-Button auf den iPhone 16-Modellen betreffen. Das berichtet der Changelog im App Store zur Aktualisierung:

Unterstützung für das Starten und Aufnehmen mit der Kamerasteuerung auf dem iPhone 16

Möglichkeit zur Steuerung von Zoom, Belichtungsvorwahl, Fokus, ISO und anderen Einstellungen mit der Kamerasteuerung auf dem iPhone 16

Möglichkeit, die App über das Kontrollzentrum, den Sperrbildschirm oder die Kamerasteuerungstaste zu starten

Unterstützung für die Anmeldung bei Blackmagic Cloud Organisationskonten

Anzeige von Zeitraffer-Frequenz und Dauer des Timecodes auf dem Overlay während der Aufnahme

Die Off-Speed-Aufnahme umfasst jetzt auch Audio

Verbesserte Overlays, die anzeigen, wenn der Off-Speed-Modus aktiv ist

Option zur Begrenzung der HDMI-Überwachung auf HD-Auflösung

Die HDMI-Überwachungsvorschau bleibt jetzt auf allen Seiten aktiv

Optionen für die Bitrate bei der Aufnahme mit den Codecs H.264 und H.265

Unterstützung für DockKit-kompatibles iPhone-Zubehör

Verbesserte Timecode-Genauigkeit für Tentacle-Synchronisationsgeräte

Verbesserte Leistung bei der Aufnahme von ProRes 4K-Clips mit hoher Geschwindigkeit auf iPhone 16 Pro-Modellen

Verbesserte Fernüberwachungsleistung bei der Aufnahme mit Proxys

Das Umschalten auf die nach vorne gerichtete Kamera bei der Aufnahme erfolgt jetzt mit der richtigen Ausrichtung

Darüber hinaus gibt es die üblichen allgemeinen Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen in der App. Blackmagic Camera kann ab sofort in Version 2.1 auf iPhones und iPads heruntergeladen werden und benötigt dazu neben rund 96 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS/iPadOS 17.0 oder neuer sowie ein Gerät mit A12 Bionic-Chip oder neuer. Im deutschen App Store wird Blackmagic Camera im Durchschnitt mit sehr guten 4,7 von 5 Sternen bewertet.