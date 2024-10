Gentler Streak: Bewegungs- und Fitness-App mit neuer Schlafanalyse

Der Gentler Streak Workout Tracker (App Store-Link) ist ein Bewegungs- und Fitnesstracker mit einer Besonderheit: Die Gesundheit steht immer an erster Stelle. Die App gibt Empfehlungen für Ruhephasen, Pausen und Workouts. Die App für die Apple Watch zeigt dabei die Herzfrequenzbereiche und den Trainingseffekt während des Trainings in Echtzeit an.

Die Nutzung von Gentler Streak ist grundsätzlich kostenlos, alle Funktionen lassen sich per Abo freischalten. Das Monatsabo ist für 7,99 Euro zu haben, das Jahresabo kostet 27,49 Euro. Für die Installation der App benötigt es neben 143 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 15.0 oder neuer. Im letzten Jahr erhielt Gentler Streak sogar die begehrte „App des Jahres“-Auszeichnung von Apple in der Kategorie Apple Watch.

Nun hat Gentler Streak erneut ein Update erhalten, das die Anwendung auf Version 5.0 anhebt. Die größte Neuerung der Aktualisierung ist eine Funktion, auf die das Entwicklerteam laut eigener Aussage „über acht Monate“ lang hingearbeitet hat: Eine ausführliche Schlafanalyse. „[…] Wir [haben] verschiedene Schlafgeräte und Apps getestet und uns mit Fachleuten beraten – und alles, was du tun musst, ist… schlafen“, berichtet das Gentler Streaks-Team.

„Mit diesem Update hoffen wir, dass wir es dir erleichtern, deinen Schlaf zu verstehen und zu verbessern. Von deiner Einschlafzeit bis hin zu dem Anteil an erholsamem Schlaf (Tief- und REM-Schlaf), liefert unsere Schlafanalyse jeden Morgen einen klaren Überblick. Im Nu kannst du die letzten 14 Nächte überprüfen, Trends in der Schlafdauer, Regelmäßigkeit und den Schlafphasen sehen und Muster erkennen, um deine Schlafhygiene zu verbessern.“

So heißt es im Changelog zu Version 5.0 von Gentler Streaks im App Store. Durch Antippen der Schlafkarte im Wellbeing-Tab gelangt man zur Schlafanalyse, in der die Schlafqualität, Schlafdauer, -regelmäßigkeit und -phasen, Einblicke ins Schlafverhalten und Empfehlungen aus dem Gentler Streaks-Team eingesehen werden können. Auch der Wellbeing-Tab selbst hat eine Überarbeitung erfahren und wurde neu gestaltet:

„Yorhart grinst immer noch ganz oben, aber was darunter passiert, hat sich leicht verändert. Wir haben Körperdaten und Gesundheit getrennt, da erstere einfache Messwerte darstellen und letztere komplexere Körperprozesse betreffen, die mehr Aufmerksamkeit erfordern.“

Im Wellbeing-Tab gibt es nun die Möglichkeit, am oberen rechten Rand die Einstellungen anzupassen, zudem befinden sich jetzt tägliche lebenswichtige Gesundheitsdaten direkt unter dem Wellbeing-Status, bei denen man aus drei verschiedenen Layouts wählen kann. Im Gesundheitsbereich findet man das Schlaf- und Zyklus-Tracking, weitere Kategorien sollen mit späteren Updates folgen.

Das Update auf Version 5.0 inklusive des neuen Schlaftrackings steht allen Nutzern und Nutzerinnen von Gentler Streak ab sofort als kostenloser Download bereit. Gentler Streak bekommt im deutschen App Store zudem sehr gute Bewertungen: Im Durchschnitt werden für die Fitness- und Gesundheits-App 4,6 Sterne vergeben.