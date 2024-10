Apple: Offenbar Entwicklung einer eigenen App-Store-ähnlichen App für Spiele gestartet

Gerade berichten wir noch fleißig über iOS 18 und dessen Fortentwicklungen, doch Apple hat offenbar schon das nächste größere Projekt begonnen, das entweder in einer späteren iOS-18-Version oder unter iOS 19 gelauncht werden soll: Eine neue App-Store-ähnliche App für Spiele. 9to5Mac hat darüber entsprechende Gerüchte gehört.

Die neue App soll eine Kombination aus App Store und Game Center werden, in der ihr Games kaufen könnt und weiterhin auf euer Game-Center-Profil zugreifen könnt. Dieses soll künftig ein Bestandteil der App werden. So lassen sich in der App Spiele aus dem App Store und von Apple Arcade laden.

Die kommende App soll laut Informationen, die 9to5Mac aus verlässlicher Quelle erfahren haben soll, mehrere Tabs enthalten, darunter „Jetzt spielen“, wo ihr zum einen redaktionelle Inhalte und Spielvorschläge finden sollt und zum anderen eure Spiele und Freunde aufgeführt sind. Tägliche Herausforderungen, Bestenlisten und Erfolge werden in der App ebenfalls dargestellt.

Innerhalb der App wird auch auf spezielle Spiele-Events und Updates zu Spielen hingewiesen. Gerüchen zufolge soll auch eine Integration von FaceTime und iMessage kommen, die die Kommunikation zwischen den Spielern erleichtern soll. Darüber hinaus überlege Apple, Entwicklern die Möglichkeit zu geben, Minispiele auf der Grundlage von App Clips anzubieten.

Im Großen und Ganzen würde die geplante App wohl der Xbox-iPhone-App ähneln, die einen ähnlichen Funktionsumfang aufweist. Die Entwicklung einer eigenen Gaming-App könnte dem Ziel dienen, das iPhone als Gaming-Device attraktiver zu machen.

Gaming-App könnte noch unter iOS 18 kommen

Derzeit bietet Apple mit Apple Arcade einen Spiele-Abodienst für monatlich 6,99 Euro an, mit dem ihr Spiele auf dem iPhone, iPad, Mac und Apple TV spielen könnt. Wann genau die neue Gaming-App ihren Go Live feiern wird, ist bisher noch unklar. Laut 9to5Mac könnte sie mit einem späteren iOS-18-Update kommen oder aber auch erst unter iOS 19 erscheinen.