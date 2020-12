Das Beste aus 2020: Diese Spiele haben sich den Award gesichert

Nachdem ich euch schon die besten Apps des Jahres präsentiert habe, folgt nun die Zusammenfassung der besten Spiele. Die Gewinner für iPhone und iPad sagen mir persönlich wenig, aber eventuell ist es ja ein Anreiz sich die Auswahl genauer anzusehen.

iPhone-Spiel des Jahres: Genshin Impact

Noch nie gehört, noch nie ausprobiert. Der Download ist kostenlos und hält zahlreiche In-App-Käufe bereit. Und darum geht es: „Das Open-World-RPG stellt dich auf weiten Raum. Kuriose Monster und furchteinflößende Titanen bevölkern dieses enorme Reich, das seine Lebendigkeit aus modernsten visuellen Effekten bezieht.“ Für ein paar optische Eindrücke klickt euch in den Trailer.

iPad Spiel des Jahres: Legends of Runeterra

Auch Legends of Runeterra ist uns bisher unbekannt. Es handelt sich ebenfalls um ein Freemium-Spiel, das Münzen als In-App-Käufe bereithält. Bei über 6.000 Bewertungen gibt es 4,8 Sterne im Schnitt. Und darum geht es: „Eingebettet in die enorm populäre Welt von League of Legends macht dieses Sammelkartenspiel jedes Match zu einer wilden Schlacht, die mit Köpfchen geführt werden will.“

Mac Spiel des Jahres: Disco Elysium

Ein weiterer Titel, der uns gar nichts sagt. Das Spiel kostet 28,99 Euro und verzichtet auf In-App-Käufe. Das müsst ihr wissen: „Das Rollenspiel besticht mit düsterer Schönheit und einem nachdenklichen Blick auf systemimmanente Ungerechtigkeit, schwere Entscheidungen und den Kern unseres eigenen Daseins.“

Apple TV Spiel des Jahres: Dandara Trials of Fear Edition

Endlich, Dandara Trials of Fear Edition haben wir gespielt. In Dandara befindet man sich in einer Gesellschaft, die kurz vor dem Zusammenbruch steht und deren Bürger unterdrückt und einsam sind. Der Spieler ist derjenige, der das Kräfteverhältnis der Welt auf den Kopf stellen kann. „Willkommen in einem einzigartigen 2D-Metroidvania-Plattformspiel voller geheimnisvoller Kreaturen und grenzenlosen Erforschungen“, so die Entwickler im App Store. „Trotze der Schwerkraft, indem du über Böden, Wände und Decken springst. Erkunde verborgene Mysterien und Geheimnisse der Salzwelt sowie ihre vielfältigen Charaktere. Stärke Dandara für das Überleben und den Kampf gegen Gegner, die sie unterdrücken wollen.“

Apple Arcade Spiel des Jahres: Sneaky Sasquatch

Falls ihr Arcade abonniert habt, solltet ihr euch auch Sneaky Sasquatch ansehen. „Als charmanter Bigfoot lebst du im Wald und sorgst dich um dein leibliches Wohlergehen – womit du dir dann und wann Ärger einhandelst. Ein herrlich unernstes Spiel und ein willkommener Spaß für die ganze Familie.“