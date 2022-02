DAZN: Sport-Streaming-Dienst mit Gutscheinen weiter zum alten Preis

Für viele Sport-begeisterte Nutzerinnen und Nutzer war die Ankündigung im Januar ein echter Schock. Der Streaming-Dienst DAZN hat die Preise für Neukunden ab dem 1. Februar verdoppelt, für Bestandskunden gibt es nur noch bis Sommer eine Preissicherheit.

Doch auch in den nächsten Monaten und Jahren wird man wohl nicht zwingend 24,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr bezahlen müssen. Denn mit den im Markt erhältlichen Gutscheinkarten für DAZN gibt es noch ein Hintertürchen, das sich nicht komplett geschlossen hat.

Denn die DAZN-Prepaid-Karten, die unter anderem bei Aldi verkauft werden, sind von der Preiserhöhung bislang nicht betroffen. In einer Mitteilung gegenüber Bild.de äußert sich Aldi wie folgt:

Hier profitieren sowohl Neu- als auch Bestandskunden von einem entscheidenden Vorteil. Denn bei dem Discounter sind die Gutscheinkarten für die Sport-Plattform von Preiserhöhungen vorerst ausgenommen. Nach dem Kauf haben sie dabei eine Gültigkeit von drei Jahren und behalten ihren Wert in vollem Umfang

Das heißt: Egal welcher Wert auf einer DAZN-Karte steht, gilt immer die ebenso aufgedruckte Anzahl der Monate. Also entweder 1, 3 oder 12 Monate. Das bestätigen auch die aktuellen Angaben bei Amazon, wo es in der Beschreibung heißt: „14,99€ Gutschein für 1 Monat gültig / 44,99€ für 3 Monate gültig / 149,99€ für 12 Monate gültig.“

Was zudem ganz interessant ist: Ab Kauf sind die Gutscheine drei Jahre gültig, müssen also nicht zwingend sofort eingelöst werden. Prinzipiell besteht also auch die Möglichkeit, einen Gutschein erst Anfang 2025 einzulösen.