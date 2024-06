EcoFlow Delta Pro 3: Powerstation mit bis zu 4.500 Watt Ausgangsleistung

EcoFlow dürfte euch ja vor allem durch unsere Berichterstattung rund um Balkonkraftwerke ein Begriff sein. Der asiatische Hersteller kommt aus der Branche der Powerstations und genau für dieses Marktsegment gibt es jetzt eine weitere Neuerscheinung. Am 24. Juni wird die EcoFlow Delta Pro 3 Powerstation auf den Markt kommen.

Zunächst wird es das knapp 4.000 US-Dollar gute Stück aber nur in Kanada und den USA geben, rund um einen Start in Europa liegen uns zum jetzigen Zeitpunkt keine Informationen vor. Möglicherweise liefert uns EcoFlow hier in der kommenden Woche neue Details, dann nämlich ist der Hersteller auf einer Solar-Messe in München zugegen.

Das sind die Leistungsdaten der Delta Pro 3

Bereits die Kapazität mit 4 Kilowattstunden ist mehr als beeindruckend. Noch viel spannender ist allerdings die Tatsache, dass die Delta Pro 3 mit bis zu 7.000 Kilowattstunden aufgeladen werden kann. Es gibt sieben verschiedene Möglichkeiten, die Powerstation aufzuladen, in Kombination sind es sogar 18 verschiedene Lademethoden. Alleine per Solar ist eine Eingangsleistung von 2.600 Watt möglich.

Was ich so noch nicht gesehen habe: Die Delta Pro 3 kann man mit einem Adapter auch an einer Ladesäule aufladen . Das ist natürlich besonders spannend, wenn man unterwegs ist und es mal schneller gehen soll. Mit dieser Lademethode können bis zu 4.000 Watt Eingangsleistung erzielt werden.

Die Energie muss aber nicht nur irgendwie rein, sondern danach ja auch wieder raus. Die maximale Ausgangsleistung liegt laut technischen Daten bei 4.500 Watt, damit sollte man das eine oder andere elektrische Gerät versorgen können. An Anschlüssen mangelt es der Delta Pro 3 jedenfalls nicht:

5x Steckdose

2x USB-A

2x USB-C mit bis zu 100 Watt

1x Kfz-Ladebuchse

1x DC5521-Anschluss

1x Anderson-Anschluss

Die Delta Pro 3 ist beeindruckend leise

Die Spreu vom Weizen trennt sich meiner Erfahrung nach aber nicht unbedingt bei der maximalen Leistung, sondern vor allem beim Komfort. Und hier ist es vor allem die Lautstärke der integrierten Lüfter, die einen Unterschied machen können.

Die EcoFlow Delta Pro 3 soll bis zu einer Leistung von 2.000 Watt nur 30 Dezibel laut sein, was wirklich sehr beeindruckend ist. Die letzte Neuerscheinung von EcoFlow, die Delta 2 Max, hat diese Lautstärke bei maximale 500 Watt und einer niedrigen Eingangsleistung erzielt.