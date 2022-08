Everdell: Beliebtes Brettspiel auch für iPhone und iPad erhältlich

Everdell, bekannt als klassisches Brettspiel von Pegasus Spiele, gibt es seit rund einem Monat auch als digitale Version für iPhone und iPad. Es handelt sich um ein klassisches Premium-Spiel, das einmalig mit 9,99 Euro (App Store-Link) entlohnt werden muss.

Everdell ist eine Adaption des preisgekrönten Brettspiels von Tabletop Tycoon und ein fantastisches Städtebauspiel, in dem du die Platzierung der Arbeiter und strategisches Kartenspiel kombinieren musst, um eine neue Zivilisation zu erschaffen. Sammle Ressourcen, errichte phantasievolle Bauwerke und rekrutiere farbenfrohe Wesen, um deine Stadt florieren zu lassen. Jede Karte in deiner Stadt bringt Punkte, und nach dem Ende der vier Jahreszeiten gewinnt die Stadt, welche die höchste Punktzahl erreicht hat!

Ihr könnt dabei nicht nur Solo-Herausforderungen angehen und gegen den Computer spielen, sondern auch plattformübergreifend in Mehrspieler-Partien euer Können beweisen. Pro Zug könnt ihr einen Arbeiter ins Tal senden, um Ressourcen zu sammeln und eine Karte spielen, um Fähigkeiten freizuschalten oder Punkte zu sammeln. Gleichzeitig muss man sich stets auf die nächste Jahreszeit vorbereiten und gut planen. Nach vier Jahreszeiten kommt der Wintermond zurück und das Spiel endet.

Stefan hat uns per Mail auf die digitale Version von Everdell aufmerksam gemacht und merkt an, dass das Spiel auf dem iPhone doch etwas klein ist, auf dem iPad aber ein großartiges Spielerlebnis bietet. Falls ihr schon das Brettspiel kennt und mögt, schaut euch gerne mal die digitale Umsetzung an.