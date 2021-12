Flighty: Pro-Version ist am heutigen Weihnachts-Reisetag kostenlos verfügbar

Der 23. Dezember ist in der Regel einer der geschäftigsten Reisetage des Jahres: Viele Reisende fahren nach Hause zu ihren Familien und Freunden. Neben überfüllten Autobahnen sind auch die Flughäfen weltweit stark ausgelastet – in Pandemie-Zeiten vielleicht nicht so extrem wie sonst, aber trotzdem mit genügend Stressfaktoren.

Für etwas mehr Entspannung auf dem Weg zum Flughafen möchte nun das Team der Flugverwaltungs-App Flighty (App Store-Link) sorgen. Die Entwickelnden haben für den heutigen 23. Dezember die Pro-Version der Anwendung komplett kostenlos geschaltet, so dass sich Flighty Pro den ganzen Tag lang inklusive aller Profi-Features verwenden lässt. Der Pro-Tarif, der sonst als Abo zu Preisen ab 6,49 Euro/Monat bzw. 49,99 Euro/Jahr angeboten wird, enthält viele praktische Optionen, die besonders Vielreisenden zugute kommen.

Feels great to give back. Flighty Pro is unlocked for everyone tomorrow. Hope it helps you or loved ones travel to be together. Happy Holidays all. 🙏 https://t.co/YfE84QwZig — Ryan Jones (@rjonesy) December 22, 2021

Einige der Funktionen, die heute gratis freigeschaltet sind, sind unter anderem schnelle Push-Benachrichtigungen, eingehende Live-Tracking-Daten, Verzögerungsvorhersagen und eine Integration in den eigenen Kalender. Zudem gibt es 25 Stunden lang die „Wo ist mein Flugzeug?“-Funktion, eine Synchronisation mit TripIt, eine E-Mail-Weiterleitung und Infos zu Taxizeiten. Schon in der Gratis-Variante kann man Echtzeit-Flugrouten, Flüge in der Umgebung, einen Check-In-Assistenten und mehr verwenden. Solltet ihr also heute noch im Flieger sitzen, ist Flighty derzeit eine gute Option. Wir wünschen allen, die heute unterwegs sind, eine angenehme und sichere Reise.