Apple Maps: Apple erklärt, warum man die App nutzen sollte

Die beiden Apple-Angestellten aus dem Maps-Team, Ingenieur David Dorn und Designerin Meg Frost, haben dem amerikanischen Sender CNN kürzlich ein Interview gegeben. Darin erklärten die beiden nicht nur die neuen Features von Apple Maps, die mit iOS 15 eingeführt worden sind, sondern auch, warum iPhone-User das Kartenmaterial von Apple gegenüber den Apps von Google oder Waze bevorzugen sollten.

Laut Dorn und Frost habe Apple Maps insgesamt drei entscheidende Vorteile:

Apple investiert Apple in Maps, um es weiter zu verbessern. Der Datenschutz ist von zentraler Bedeutung, da man kein separates Konto anlegen muss und der Standort nicht zu Datenzwecken verfolgt wird. Das Design und das Ökosystem, in das Maps eingebettet ist. Die Integration mit anderen Apple-Geräten und -Diensten ist ein wichtiger Aspekt dieses Dienstes.

Mit iOS 15 haben darüber hinaus auch einige neue Features in Apple Maps Einzug gehalten, die ebenfalls Thema des Interviews waren. Das Management-Team sprach von neuen 3D-Bereichen in ausgewählten Städten wie London, Los Angeles und San Francisco, und machte auch auf neue Navigations-Details bei komplexen Kreuzungen aufmerksam. Meg Frost erklärt dazu, dass Apple daran gelegen sei, Apple Maps „sowohl sicherer als auch visuell ansprechend für die Navigation“ zu gestalten.

Interessant ist, das die in Apple Maps enthaltenen und mit dem Update neu hinzugefügten 3D-Wahrzeichen allesamt von Hand erstellt wurden. „Wir wählen den Detailgrad aus, den wir für angemessen halten, und erstellen ein 3D-Mesh des Gebäudes selbst“, so Meg Frost gegenüber CNN. „Dann wenden wir es auf die Basiskarte an.“ Das gesamte Interview kann in voller Länge auf der Website von CNN in englischer Sprache nachgelesen werden.

Fotos: Apple.