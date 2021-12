Apple Watch 7: Einige User berichten von Ladeproblemen unter watchOS 8.3

Kommt bei euch eine Apple Watch Series 7 zum Einsatz? Habt ihr schon auf watchOS 8.3 aktualisiert und könnt neuerdings Ladeprobleme bei eurer Apple-Smartwatch feststellen? Dann seid ihr nicht die einzigen, denen es so geht. Wie das Team von MacRumors in den eigenen User-Foren feststellte, melden sich immer mehr Besitzer und Besitzerinnen einer Apple Watch 7, bei denen es zu Problemen kommt. Auch bei Reddit und in den Apple Support-Communities gibt es bereits entsprechende Beiträge.

Betroffen von den Ladeproblemen sind wohl vor allem Ladegeräte von Drittherstellern, die nach dem Update der Smartwatch auf watchOS 8.3 in Kombination mit einer Apple Watch 7, vereinzelt auch einer Apple Watch 6, nicht mehr funktionieren. Im Reddit-Thread heißt es so von einem User:

„Habe meine Uhr gestern Abend auf 8.3 aktualisiert, sie heute Morgen auf mein Ladegerät eines Drittanbieters gelegt, kam nach einer Stunde zurück und sie hatte vielleicht 2% zugelegt? Ich habe das Gleiche mit der Uhr meiner Frau und ihrem Ladegerät eines Drittanbieters versucht – mit dem gleichen Ergebnis. Ich lege sie auf das offizielle Ladegerät – und sie lädt im Handumdrehen auf. Argh!“

In den entsprechenden Forenbeiträgen ist von zahlreichen Ladegeräten von Drittherstellern die Rede, das Problem scheint sich also nicht nur auf ein oder wenige Modelle bzw. Unternehmen zu beschränken. Auffällig sei aber laut MacRumors die Häufung von Beschwerden bezüglich günstigerer Ladegeräte, die von Amazon stammen. Weniger Probleme scheint es mit Marken wie Belkin oder Mophie zu geben.

Erste Ladeprobleme bereits mit watchOS 8.1.1

In vielen Fällen, so MacRumors, würde die Apple Watch für ein paar Minuten laden, ehe dann der Ladevorgang urplötzlich abbricht. Es könne helfen, die Apple Watch neu zu starten, aber dies dürfte keine permanente Problemlösung für die meisten Watch-Besitzer und -Besitzerinnen sein. Eine kleine Anzahl an Betroffenen habe auch Probleme mit dem Apple-Ladepuck, andere wiederum bemerkten eine nur langsame Aufladung oder sogar eine Minderung der Akkuladung während des Ladens.

Erste Ladeprobleme mit der Apple Watch traten bereits mit dem Update auf Version 8.1.1 von watchOS im November dieses Jahres auf. Wie es scheint, sind mit der neuesten Aktualisierung auf v8.3 sogar noch mehr Besitzer bzw. Besitzerinnen einer Apple Watch betroffen. Bislang ist noch unklar, ob Apple bereits an einer Problemlösung arbeitet, aber es ist davon auszugehen, dass man sich dieses Problems in einem der nächsten watchOS-Updates annehmen wird.

Ich bin mit meiner Apple Watch Series 6 und einem Mophie-Ladegerät bisher nicht von Ladeproblemen betroffen. Wie sieht es bei euch aus? Welches Modell und Ladegerät verwendet ihr, und habt ihr die oben beschriebenen Probleme oder nicht? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare.