Freddys App des Jahres: iPIN2, der sichere Passwort-Safe

Ich nutze iPIN schon ziemlich lange. Seit 2012 ist der Passwort-Safe verfügbar, in diesem Jahr hat der Entwickler mit iPIN2 (App Store-Link) endlich einen würdigen Nachfolger präsentiert. Es gibt ein modernes Design, eine Universal-App für iPhone, iPad und Mac und ihr könnt all eure Daten von iPIN nach iPIN2 exportieren.

In der kostenlosen Variante von iPIN2 können 10 Einträge erstellt werden. In der Pro-Version gibt es diese Einschränkung nicht, zudem wird damit die Synchronisation per iCloud oder über das lokale Netzwerk ermöglicht. Die Kosten: 4,99 Euro pro Jahr. Aus meiner Sicht ist das ein fairer Deal.

Was ist sonst alles neu? Einzelne Einträge können jetzt als Favorit markiert und so noch schneller gefunden werden. Auf dem iPad kann iPIN2 im Multitasking genutzt werden, auf macOS funktioniert sogar ein AutoFill mit Passwörtern aus der App. Was sich sonst noch alles getan hat, könnt ihr auf der Webseite von iPIN2 nachlesen.

In iPIN2 habe ich zum Beispiel ein paar Login-Daten, aber auch PINs für Kredit- und EC-Karten hinterlegt. Wenn ich mit Apple Pay bezahle, muss ich keine PIN mehr eingeben, sollte das Geschäft aber mal wieder keine Kreditkarten annehmen, muss ich erst einmal meine PIN für die EC-Karte nachsehen, da ich diese unglaublich selten eintippe. Mit Face ID entsperre ich iPIN und schlage schnell meine Daten nach.

Die Anzeige der Daten ist echt gut gelöst: Der Eintrag wird innerhalb einer Animation aus anderen PINs, Wörtern und kryptischen Zeichen versteckt und verschwindet nach einigen Sekunden. Ich würde behaupten, dass die richtige PIN so nicht einfach „über die Schulter“ ausgespäht werden kann. Alle hinterlegten Daten werden auf Wunsch über die iCloud synchronisiert und stehen somit auf verbundenen Geräten zur Verfügung.

Obwohl ich iPIN2 sicherlich nicht so häufig nutze wie die appgefahren-App, möchte ich den Komfort nicht mehr missen.