Das appgefahren-Team wünscht frohe und gesunde Weihnachten

Falls ihr euch am Heiligen Abend zwischendurch mal aufs stille Örtchen mogelt, um die neusten WhatsApp-Nachrichten zu lesen und natürlich auch unsere App zu checken, hocke ich vermutlich in der Nähe des mit einer Twinkly-Lichterkette geschmückten Baums und baue eine Hubelino-Kugelbahn auf. Kollege Frederick grillt ein paar Dönninghaus-Würstchen und die werte Mel kredenzt ein selbstgekochtes Festmahl in entspannter Atmosphäre.

Es ist also mal wieder Zeit für unseren alljährlichen Weihnachtsgruß. Ich will gar nicht wissen, was ich im vergangenen Jahr geschrieben habe, aber auch am 24. Dezember 2021 sitzen wir noch alle im gleichen Boot. Daher wünschen wir nicht einfach nur frohe Weihnachten, sondern vor allem auch gesunde Weihnachten. Für euch, eure Familie und eure Freunde.

In den kommenden Tagen wird es bei uns auf dem Blog ein weniger ruhiger zugehen, denn jeder von uns darf sich ein paar freie Tage gönnen. Aber keine Sorge: Zwischendurch gibt es immer wieder mal ein wenig zu lesen und spätestens mit dem Beginn des neuen Jahres starten wir wieder voll durch. Immerhin steht dann ja auch mit der CES in Las Vegas die größte Messe für Unterhaltungselektronik an.

Das sind unsere Pläne für das kommende Jahr

Natürlich wird es auch im kommenden Jahr weiter spannende Berichte rund um Apps und Zubehör geben. Wir werden aktuelle Schnäppchen mit euch teilen und Testberichte zu coolen Gadgets für euch anfertigen.

Wir haben aber noch mehr vor. Und dafür brauchen wir die Unterstützung von euch. Gesucht wird jemand, der Fähigkeiten mit ins Team einbringen kann, bei denen wir noch viel Luft nach oben haben. Was das genau sein kann? Wir haben noch keine Ahnung. Vielleicht jemand, der richtig fit im Videoschnitt ist und coole Clips für uns erstellen kann? Oder ein Social Media Junkie, der unserer Follower-Zahlen durch die Decke jagt?

Wir werden uns noch genauere Gedanken darüber machen, wie wir unser Team sinnvoll erweitern können. Falls ihr euch bereits jetzt angesprochen fühlt oder wenn ihr jemanden kennt, der sich ein paar Euro dazuverdienen möchte, dann schreibt uns einfach schon jetzt eine Mail.

Wir sagen Danke für eure Unterstützung

Auch nach fast zwölf Jahren mit appgefahren sind wir immer noch dankbar, dass wir dank euch unser Hobby zum Beruf machen konnten. Für mich und sicherlich auch für Mel und Frederick ist das eines der tollsten Geschenke, die man sich überhaupt vorstellen kann. Dank, dass ihr immer wieder bei uns vorbeischaut!

Falls ihr uns noch mehr unterstützen wollt, ist das ganz einfach: Empfehlt uns einfach an Freunde, Bekannte und Familie weiter. Bewertet unsere App im App Store. Zudem gibt es ja einige kleine In-App-Käufe direkt in der App, beispielsweise zum Deaktivieren der Werbung oder einfach nur als kleine Spende. Und wer keine Lust darauf hat, dass Apple 30 Prozent der Spende einkassiert, schaut einfach auf unserem kleinen Wunschzettel vorbei. Und falls ihr lieber selbst etwas abstauben wollt, noch ein kleiner Tipp: Im Hueblog gibt es heute auch etwas zu gewinnen.