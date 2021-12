Spiele im Angebot: Alto’s Odyssey, Space Marshals 2 & Instanbul

Ihr lasst es an den Feiertagen ruhig angehen? Eventuell habt ihr ja sogar ein neues iPhone oder neues iPad bekommen? Dann schaut euch doch mal die folgenden Spiele an, die aktuell günstiger sind.

Alto’s Adventure ist das Original. In dem Spiel fährt man mit sechs verschiedenen Charakteren, die nach und nach freigeschaltet werden und sich im Handling teilweise deutlich unterscheiden, auf einem Snowboard durch eine wunderschöne Welt, muss es möglichst weit schaffen und dabei verschiedenste Missionen erfüllen.

Im Gegensatz zu Alto’s Adventure spielt Alto’s Odyssey nicht im Schnee, sondern in der Wüste. In den drei Umgebungen Tempel, Schluchten und Dünen fahrt ihr mit einem Sandboard Hänge hinunter, rutscht über Seile und springt über Abhänge. Dabei sammelt ihr nicht nur Münzen, sondern müsst auch einem Lemur entkommen und Zusammenstöße mit Felsen vermeiden.

Beide Spiele können aktuell für nur je 99 Cent gekauft werden.

Space Marshals 2 für nur 1,99 Euro

In Space Marshals 2 schlüpft man erneut in die Rolle des Weltraum-Cowboys Burton, der zusammen mit zwei Kameraden im Schlaf von Piraten entführt wird und danach zu einem weit entfernten Planeten flüchtet. Von dort aus entwickelt sich ein spannendes Abenteuer mit einer kleinen Geschichte, die in deutscher Sprache erzählt wird und 20 Missionen umfasst.

Die Steuerung von Space Marshals 2 ist perfekt für mobile Geräte optimiert und funktioniert auch mit von Apple zertifizierten Gamecontrollern. Eine der vielen herausragenden Neuerungen in Space Marshals 2 ist der neue Schleichmodus. Mit ihm kann man sich an schlafende oder nicht aufmerksame Gegner heranschleichen und sie ohne Waffeneinsatz zur Strecke bringen. Um sich von hinten an die Gegner heran zu schleichen, können sogar Steine geworfen werden, um sie auf eine falsche Fährte zu locken. In späteren Missionen wird man sogar Geschütztürme hacken und auf die Gegner richten oder verschiedene feindliche Fraktionen gegeneinander aufhetzen können.

Digitales Brettspiel „Istanbul“ für nur 3,99 Euro

In Istanbul führt man eine Gruppe aus einem Händler und vier Gehilfen durch insgesamt 16 Orte auf einem belebten Basar. An jedem der Orte hat man eine bestimmte Aktion auszuführen, und Händler und Gehilfen entsprechend dorthin zu bewegen. Soll ein Gehilfe dort weiter Aufgaben ausführen, wird er an dem Ort belassen, und der Händler zieht weiter. Ihr müsst oftmals im Voraus planen, damit man nicht ohne Gehilfen dasteht, denn dann kann man keine Aktionen mehr ausführen. Das Ziel des Spiels ist es, eine bestimmte Anzahl an Rubinen durch kluges Handeln, kleine Spiele, Käufe und Verkäufe einzusammeln, und damit die Partie für sich zu entscheiden.

Insgesamt gibt es in Istanbul die Möglichkeit, gegen KI-Gegner in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen zu spielen, oder auch eine Partie mit mehreren Freunden in einem Pass-and-Play-Modus zu absolvieren. Ebenfalls vorhanden ist ein plattformübergreifender asynchroner Multiplayer-Modus, sowie die Möglichkeit, zwischen voreingestellten oder zufällig generierten Spielbrett-Layouts zu wählen. In den Einstellungen kann außerdem ein Farbenblind-Modus aktiviert werden, und im Game Center winken über 70 Erfolge für besonders motivierte Spieler.