iPad Pro 2020 bei Amazon heute günstiger kaufen

Das neue iPad Pro 2021 ist seit wenigen Wochen verfügbar und bringt ein neues Mini LED Display sowie den M1 Apple-Prozessor mit. Das sind zwei tolle Neuerungen, falls ihr aber nicht immer das Neuste vom Neusten haben müsst, gibt es heute bei Amazon das Vorgängermodell, also das iPad Pro 2020, günstiger.

Und an dieser Stelle muss man sagen: Mit dem iPad Pro 2020 kann man auch alles machen. Das Display ist nicht so kontrastreich und die Geschwindigkeit fällt tatsächlich nicht so ins Gewicht.

2020 12,9″ iPad Pro, WiFi, Schwarz, 256 GB für 909 Euro (Amazon-Link) – Preisvergleich: 960 Euro

2020 12,9″ iPad Pro, WiFi, Silber, 256 GB für 909 Euro (Amazon-Link) – Preisvergleich: 960 Euro

2020 12,9″ iPad Pro, WiFi+Cellular, Silber, 1 TB für 1394 Euro (Amazon-Link) – Preisvergleich: 1644 Euro