Drei Klassiker für Apple Arcade: Angry Birds, Alto’s Adventure und Doodle God

Auf Apple Arcade werden in Kürze drei echte Klassiker aus dem App Store landen: Angry Birds Reloaded (App Store-Link), Alto’s Odyssey: The Lost City (App Store-Link) und Doodle God Universe (App Store-Link) wurden offiziell von Apple angekündigt. Wann genau es soweit sein wird, das steht bisher leider noch nicht fest.

Klar ist allerdings: Es wird sich nicht einfach um Kopien von bereits im App Store erhältlichen Spielen handeln, auch wenn die Basis natürlich übernommen wurde. So wird es in Angry Birds Reloaded beispielsweise neue Level und neue Charaktere geben, während wir uns im Abenteuer von Alto auf neue Herausforderungen und Spielmechaniken freuen dürfen. Doodle God wurde für Apple Arcade komplett neu gestaltet.

Mir gefällt die Entscheidung von Apple und den beteiligten Entwicklerteams wirklich sehr. Insbesondere auf Angry Birds freue ich mich, denn das war vor weit mehr als 10 Jahren das erste Spiel, das ich damals so richtig auf meinem iPhone 3GS gespielt habe. Irgendwann wurde es mir mit der Serie dann zu bunt, vor allem aufgrund der In-App-Käufe und Freemium-Aufmachung. Genau diese beiden Sachen fallen bei Apple Arcade aber komplett weg – was ganz in meinem Sinne ist.

Sobald die drei „neuen“ Titel erhältlich sein werden, melden wir uns natürlich noch einmal mit einem Artikel bei euch. Üblicherweise werden neue Spiele auf Apple Arcade an Freitagen veröffentlicht, wobei sich für diese Woche schon ein anderes Spiel angekündigt hat. Etwas Geduld ist also noch gefragt.

Foto: 9to5Mac