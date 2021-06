NordVPN: Schneller VPN-Dienst weiterhin eine Empfehlung

Anzeige. Im April 2019 habe ich NordVPN selbst ausprobiert und meine Erfahrungen mit euch geteilt. Und diese waren durchweg positiv. Vor wenigen Wochen hat nun auch die Stiftung Warentest VPN-Anbieter genauer unter die Lupe genommen und NordVPN konnte sich Platz 1 sichern.

NordVPN: 2 Jahre + 3 Monate gratis für 84,73 Euro statt 258,12 Euro (zum Angebot)

Grund genug, dass wir noch einmal auf NordVPN schauen, zudem gibt es das 2-Jahres-Paket weiterhin vergünstigt. Doch welche Vorteile bringt ein VPN eigentlich mit sich? Zum einen könnt ihr anonym durchs Netz surfen, zudem lassen sich auch Ländersperren umgehen. Unter anderem könnt ihr im EU-Ausland auf die heimischen Streaming-Anbieter und Mediatheken zugreifen.

Die Handhabung ist sehr einfach und für alle gängigen Systeme sind Apps verfügbar: iOS, macOS, Android, Windows, Android TV und Linux. Zudem gibt es auch Browser-Erweiterungen für Chrome und Firefox. Ihr wählt einfach den gewünschten Standort aus und schon kann es losgehen.

NordVPN ist ein Anbieter mit Sitz in Panama und bietet auch Server in Deutschland an. Unter anderem gibt es folgende Standorte: Albanien, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Costa Rica, Tschechische Republik, Dänemark, Ägypten, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Hongkong, Ungarn, Island, Indien, Irland, Israel, Italien, Lettland, Luxemburg, Malaysia, Mexiko, Moldawien, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweden, Schweiz, Taiwan, Thailand, Türkei, Ukraine, Großbritannien, USA und Vietnam. Die Liste könnt ihr hier einsehen.

Gleichzeitig verfolgen die Anbieter eine strikte No-Logs-Richtlinie und speichern demnach keine Daten. Durch einen VPN wird die eigene IP-Adresse geschützt und niemand kann sehen, welche Webseiten man besucht oder welche Daten man lädt. Das ist auch für öffentliche WLANs eine Empfehlung.

Die Stiftung Warentest hat vor allem die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit gelobt und vergibt hier die Note „sehr gut“. Das kann ich aus eigenen Erfahrungen so bestätigen. Ebenso gibt es einen Daumen hoch für die vielen Funktionen, Server und Apps. Gleichzeitig weisen die Tester aber auch wie bei allen anderen Anbietern auf Mängel in den ABGs hin.

Falls ihr einen zuverlässigen, schnellen und guten VPN-Dienst sucht, seid ihr bei NordVPN auf jeden Fall an der richtige Adresse. Das 2-Jahres-Paket kostet inklusive deutscher Mehrwertsteuer aktuell 84,73 Euro statt 229,44 Euro. On top gibt es aktuell 3 Monate gratis. Nach Ablauf der 27 Monate verlängert sich der Service zum gültigen Verlängerungspreis.