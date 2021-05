Stiftung Warentest: 14 VPN-Anbieter im Vergleich

Wer häufig in offenen WLAN-Netzwerken, beispielsweise in Hotels, Bibliotheken oder Cafés, zugegen ist, kann schnell zum Opfer eines Hackerangriffs werden. Aber auch beim privaten Surfen zuhause kann ein VPN-Dienst hilfreich sein, um die eigene Privatsphäre zu schützen und mehr Sicherheit zu garantieren. Ein VPN ist ein virtuelles privates Netzwerk, das den Datenstrom auf einen eigenen Server umleitet und verschlüsselt. So haben Hacker und andere Angreifer keine Chance. In autoritär geführten Staaten lässt sich mit einem VPN-Dienst zudem eine staatliche Zensur von Websites umgehen.

Die Stiftung Warentest hat in ihrer aktuellen Ausgabe insgesamt 14 Anbieter von VPN-Diensten genauer unter die Lupe genommen. Neben kommerziellen Unternehmen, die diese Services anbieten, gibt es auch browserbasierte Lösungen, beispielsweise von Opera und Brave, sowie die Option, über einen Router wie die FritzBox ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) einzurichten. Wie die Stiftung Warentest herausfand, eignen sich die Browser-VPNs nicht als vollwertiger Ersatz, da sich oft nur wenige virtuelle Standorte aussuchen lassen. Brave verlangt zudem vergleichsweise hohe Preise. Für die Einrichtung eines VPN über einen Router sind zudem viele technische Vorkenntnisse erforderlich.

Kein VPN-Anbieter erhielt die Note „Gut“

Im Vergleichstest von Stiftung Warentest kamen die VPN-Anbieter PrivateVPN, PureVPN, Hotspot Shield VPN, ZenMate VPN, VyprVPN, Ivacy VPN, ProtonVPN, CyberGhost VPN, Private Internet Access, HMA VPN, ExpressVPN, Windscribe, Surfshark VPN und NordVPN auf den Prüfstand und mussten sich hinsichtlich Geschwindigkeit bzw. Zuverlässigkeit, dem Schutz persönlicher Daten, Einrichtung und Betrieb, der Vielseitigkeit sowie Mängel in den AGB testen lassen. Das Ergebnis: Mit der Note „Gut“ schnitt kein einziger der oben erwähnten VPN-Anbieter ab.

Auf dem ersten Platz landete der VPN-Dienst NordVPN mit einer Gesamtnote von 2,9 („Befriedigend“), gefolgt von Surfshark VPN mit Note 3,0 und Windscribe mit Note 3,1. Das Schlusslicht bildete PrivateVPN mit einer Gesamtnote von 5,0. Alle getesteten Anbieter wiesen „sehr deutliche“ Mängel in ihren AGB auf, VyprVPN war der langsamste Dienst im Vergleich. Hotspot Shield, PrivateVPN, Proton, Windscribe und ZenMate erlauben zudem schwache Passwörter, die zu einem Sicherheitsrisiko werden können. PrivateVPN gestattete den Testern sogar zusätzlich zahlreiche Anmeldeversuche – so können Angreifer „viele Passwörter ausprobieren, um den Account unter ihre Kontrolle zu bringen“, wie Stiftung Warentest erklärt.

Der gesamte Vergleichstest aller 14 VPN-Anbieter kann in der aktuellen Ausgabe 06/2021 von Stiftung Warentest gefunden werden, zudem lässt sich das PDF des Tests zum Preis von 2 Euro im Einzelabruf auf der Website von Stiftung Warentest erwerben. Die gesamte Ausgabe 06/2021 ist ebenfalls als PDF für 5,99 Euro erhältlich.