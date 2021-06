Mazeman: Retro-Dungeon Crawler mit 30 Prozent Rabatt vorbestellen

Das Team von Crescent Moon Games gehört wohl zu den fleißigsten, was Neuerscheinungen von Spielen im App Store angeht. Aktuell gibt es wieder eine Veröffentlichung, die kurz vor dem Start steht: Mazeman (App Store-Link). Das Spiel soll am morgigen 16. Juni 2021 offiziell erscheinen und kann derzeit noch mit einem satten 30-prozentigen Rabatt für 2,29 Euro im deutschen App Store vorbestellt werden.

Mazeman ist für iOS, iPadOS und macOS erhältlich und benötigt zur Installation mindestens 225 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Eine deutsche Lokalisierung für das Spiel ist bisher noch nicht vorgesehen, man hat also mit einer englischen Version Vorlieb zu nehmen. Für die Einrichtung auf dem Gerät sind iOS/iPadOS 10.0 bzw. macOS 11.0 samt M1-Chip erforderlich.

Ein wenig erinnert das Gameplay von Mazeman, das wohl offiziell in die Kategorie der Retro-Dungeon Crawler passt, auch an den Klassiker Pacman. „Mazeman ist ein Spiel, das dich dank seines rasanten Tempos stark herausfordern wird: Betrete das Labyrinth und suche den Schlüssel, während du allen Arten von schrecklichen Monstern ausweichst. Viele freischaltbare Objekte, Monster, Levels, Power-Ups und Sammelobjekte erwarten dich in diesem wunderschönen, endlosen Strom von Pixel-Art-Labyrinthen in einer tollen Arcade-Atmosphäre.“

Viele freischaltbare Boni und Power-Ups in Mazeman

So berichtet Josh Presseisen von Crescent Moon Games in einer Mitteilung an uns. Mittels Wischgesten navigiert man die Spielfigur durch die gefährlichen Labyrinthe des Spiels, sammelt unterwegs Boni ein und hält nach dem alles entscheidenden Schlüssel Ausschau, der einem das Entkommen aus dem jeweiligen Level garantiert. Auf dem Weg dorthin warten allerhand fiese Kreaturen, denen man unbedingt aus dem Weg gehen oder sie besser gleich erledigen sollte.

Nach und nach schaltet man zusätzliche Waffen, Fähigkeiten und Charaktere frei, die das Erkunden der Level und das Ausschalten der Gegner deutlich einfacher gestalten sollen. Dazu gibt es immer wieder neue Umgebungen, noch fiesere Labyrinthe und obendrauf auch ein Zeitlimit für jedes Level, das es zu schlagen gilt. Ein munterer Chiptune-Soundtrack und die bereits erwähnte PixelArt-Grafik lassen das Herz eines jeden Retro-Gamers höher schlagen. Der abschließende kleine Trailer zu Mazeman liefert euch weitere Eindrücke zur Neuerscheinung.