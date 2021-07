Jerks Staffel 4 ab 26. August exklusiv auf Joyn PLUS+

Jerks ist eine unglaublich witzige Serie mit Christian Ulmen und Fahri Yardim. Die beiden Freunde scheitern oft an Alltagsaufgaben, oftmals kommt ein Fremdschämfaktor mit dazu. Die ersten drei Staffeln habe ich gefühlt in einem Atemzug geschaut, jetzt endlich gibt es für die vierte Staffel einen Starttermin: Ab dem 26. August geht es endlich weiter.

Jerks Staffel 4 wird exklusiv bei Joyn PLUS+ zu sehen sein. Die erste Folge der vierten Staffel gibt es aber schon jetzt als exklusive Doppelfolge kostenlos auf Joyn. Ihr benötigt lediglich einen Account bei Joyn.

Pheline Roggan trennt sich von Fahri Yardim, nachdem sie herausfindet, dass er sich aus der Verantwortung als Familienvater stehlen will: Fahri fälschte einen Vaterschaftstest und machte seinen besten Freund Christian zum Erzeuger seiner Tochter. Nun beginnt Fahri einen furiosen Kampf um seine Ehe. Er bucht ein Wochenende für sich und Pheline in einem luxuriösen Paartherapie-Hotel. Ein Psychologe soll es richten. Auch bei Christian und Emily will Fahri sich in einer Therapiestunde entschuldigen. Doch es schauen auch einige Dämonen aus vergangenen Jahren vorbei…