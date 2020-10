Wer in Richtung Wochenende noch eine Beschäftigung für zwischendurch benötigt, kann jetzt beim gratis angebotenen Puzzle Tierwelt Cardinal Land (App Store-Link) zuschlagen. Das Spiel ist schon seit längerem im deutschen App Store vertreten und wird nach einigen Monaten nun erneut kostenlos zum Download angeboten. Zuletzt wurde für das etwa 46 MB große und ab iOS 7.0 nutzbare Spiel ein Preis von 2,29 Euro verlangt. Auch eine deutsche Sprachversion ist schon seit längerem mit an Bord.

„84 einzigartige Tier-Puzzles aus 7 Kontinenten warten auf dich“, heißt es von Seiten des Entwicklers Petro Shmilgelskyi von DogoTogo in der App Store-Beschreibung des Spiels. „In diesem Puzzle-Spiel kannst du auf deinem Handy oder Tablet durch Kombinieren der geometrischen Puzzlesteine zu einer Tierfigur die vielfarbige Tierwelt bestaunen. Versuche, alle Puzzlesteine zu einem vorbestimmten Tier zusammenzufügen, wobei die Steine sich nicht überlappen dürfen.“

Obwohl dieses Spielprinzip sehr simpel ist und auch jüngeren Anwendern sicher schnell geläufig sein dürfte, wird es insbesondere im gewählten Schwierigkeitsgrad „Schwer“ wirklich knifflig. Mit den geometrischen Puzzleteilen erinnert Puzzle Tierwelt Cardinal Land daher sehr an das bekannte Legespiel Tangram.

Spannende Erkenntnisse über die Tierwelt

Besonders schön gemacht ist die Aufteilung der Tier-Puzzles in verschiedene Kontinente. So lassen sich beispielsweise in Europa heimische Tierarten wie eine Hauskatze, ein Kaninchen, eine Taube oder eine Hausmaus zusammensetzen – und im Anschluss daran auch noch interessante Informationen zur jeweiligen Art lesen. „Hast du gewusst, dass sie Pandas trotz ihrer Masse gute Schwimmer sind?“, fragen die Entwickler. „Oder dass der Deutsche Schäferhund eine relativ neue Hunderasse ist, deren Ursprung auf das Jahr 1899 zurückgeht?“

Neben einer Anbindung an Apples Game Center zum Teilen von Erfolgen steht für Anfänger auch ein einführendes Tutorial in diesem ansehnlichen und schnell zu erlernenden Puzzle-Spiel bereit. Wie immer geben wir zu beachten, dass bei Interesse am Spiel ein zügiger Download von Vorteil ist – denn auch wir können nicht sagen, wie lange das kostenlose Angebot noch verfügbar ist.