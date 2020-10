Magnets: Fotos mit Freunden im iOS 14-Widget teilen

Mit iOS 14 kann man Widgets auf den Homescreen legen. Die kostenlose Applikation „Magnets – Shared Widgets“ (App Store-Link) bietet jetzt die Möglichkeit ein Widget mit Fotos gemeinsam mit Freunden zu pflegen. Der Download ist 12,8 MB groß und für das iPhone verfügbar.

Zuerst gilt es ein neues Album anzulegen, in dem man nun Fotos hochladen kann. Gleichzeitig könnt ihr Freunde einladen, das funktioniert per iCloud-Link, den ihr einfach per WhatsApp, Facebook, Instagram und Co. versenden könnt. Hier könnt ihr wählen, ob euer Freund ebenfalls Fotos hochladen darf oder die Fotos nur ansehen soll. Natürlich müsst ihr nun das eigentliche Widget zum Homescreen hinzufügen. Dieses ist in drei Größen verfügbar und zeigt immer das aktuellste Foto an.

Magnets macht das Teilen von Fotos mit Freunden sehr einfach. So kann man direkt auf dem Homescreen sehen, was die eigenen Freunde gerade so erleben. Die Handhabung ist einfach und die Anzeige schön. Probiert es mal aus.