tado Care & Protect: Reibungsloser Betrieb der Heizung und Ausfall-Minimierung

Die smarte Haussteuerung von tado dürfte den meisten Lesern unseres Blogs bekannt sein. Das Unternehmen bietet zahlreiche Produkte an, mit denen sich Raumklima-Geräte wie Heizungen und Klimaanlagen verwalten und steuern lassen. Mit dem neuen tado Care & Protect als drittem Skill in der tado-App (App Store-Link) sollen vor allem Besitzer einer Heizung auf ihre Kosten kommen und können Ausfallzeiten in Zukunft minimieren. Dazu heißt es in einer E-Mail an uns:

„tado kündigt heute seine einzigartige Care & Protect Funktion an, mit der der Zustand des Heizungssysteme rund um die Uhr überwacht werden kann und den Bewohnern so hilft, Zeit und Geld zu sparen. Care & Protect benachrichtigt die Nutzer, wenn ein ungewöhnliches Verhalten erkannt wird und unterstützt dabei, das Problem selbst oder durch einen Installateur zu beheben. So werden Ausfälle der Heizung vermieden – für ein warmes und komfortables Zuhause.“

Der Hintergrund: Im Durchschnitt fällt eine Heizung alle 2 bis 3 Jahre aus. Die Reparatur durch einen Installateur ist zudem oft zeitintensiv, teuer und frustrierend. Laut einer Analyse von Millionen von Heizungsausfällen von tado-Kunden wurde festgehalten, dass sich das Problem in 60 Prozent der Fälle von den Benutzern selbst noch am gleichen Tag beheben lassen könnte.

Im Zuge der Eigenüberwachung der Heizung sind die mit dem Heizsystem verbundenen tado-Thermostate die wichtigen Messinstrumente, um die Heizung Tag und Nacht zu überwachen und ungewöhnliches Verhalten sofort per Nachricht auf das Smartphone des Nutzers zu melden. „Entscheidet er sich, das Problem selbst zu beheben, führt ihn die tado-App durch einige Fragen, um den Fehler in der Heizung genauer bestimmen und dadurch die beste Lösung bieten zu können“, heißt es von tado. „In einer einfachen Schritt-für-Schritt Anleitung hilft tado Care & Protect dem Kunden, die Störung zu beheben. Zum Beispiel wenn der Heizkessel neu gestartet oder die Heizkörper entlüftet werden müssen. Für Nutzer, die ungern Arbeiten an der Heizung selbst durchführen möchten oder falls währenddessen ein Problem auftritt, kann jederzeit ein Installateur über den Reparaturservice in der tado-App gebucht werden.“

Skill wird im Oktober in der App veröffentlicht werden

tado Care & Protect will aber auch schon vor einem Heizungsproblem Arbeit leisten. Durch die Überprüfung der Heizung in Echtzeit sollen Probleme schon im Vorfeld vermieden werden, bevor sie überhaupt auftreten. Denn: Viele Heizungen fallen aus, ehe die Besitzer es bemerken – am nächsten Morgen gibt es dann eine unangenehme Überraschung. „tados Deep Integration erlaubt eine beidseitige digitale Kommunikation zwischen Thermostat und Heizkessel und kann Metriken wie Wasserdruck, Pumpengeschwindigkeit und Fehlercodes analysieren“, so der Hersteller. „Beispielsweise informiert tado den Nutzer schon einige Wochen im Voraus, wenn ein zu niedriger Wasserdruck gemessen wird, der schließlich zum Abschalten der Heizung führen würde.“

Der neue tado Care & Protect Skill soll noch in diesem Monat in die offizielle tado-App integriert werden und bildet damit neben Geofencing- und Fenster-offen-Erkennung den mittlerweile dritten Skill der Auto-Assist-Funktion des Anbieters. Auto-Assist lässt sich in der App für 2,99 Euro/Monat bzw. 24,99 Euro/Jahr buchen. Das kabellose Starter Kit für die Heizungssteuerung ist aktuell bei Amazon zum Preis von knapp 175 Euro zu haben und ist mit Siri, Amazon Alexa und dem Google Assistant kompatibel.