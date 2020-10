iOS 14 Homescreen individualisieren: Widgetsmith & Widgeridoo sind gute Anlaufstellen

Seid ihr schon über die Applikation Widgetsmith (App Store-Link) gestolpert? Die Entwickler haben ihre App direkt zum Start von iOS 14 bereitgestellt und haben so wirklich sehr viele Nutzer gewonnen. Hierzulande gibt es über 17.000 Bewertungen, im US-Store sind es über 160.000. Im Schnitt gibt es überwiegend gute Noten, die Bewertung liegt bei 4,3 Sternen.

Mit Widgetsmith könnt ihr individualisierte Widgets auf den Homescreen legen. Zur Auswahl stehen verschiedene Größen sowie die folgenden Optionen: Zeit, diverse Foto-Optionen, Kalender, Erinnerungen und Wetter. Jedes Widget kann immer nur eine Option enthalten und kann farblich frei gestaltet werden. Ihr könnt die Schriftart ändern, die Hintergrundfarbe wählen und auch die Schrift farblich ändern. Zudem könnt ihr auch einen Rand aktivieren. Je nach gewählter Option stehen zusätzliche Einstellungen bereit. Beim Wetter könnt ihr zum Beispiel den Startort hinterlegen. Des Weiteren kann man ein zeitlich geplantes Widget erstellen, das nur zur hinterlegten Uhrzeit angezeigt wird.

Viele Einstellungen und Widgets können kostenlos angelegt werden. Die Premium-Version gibt Zugriff auf die Wetter-Daten und schaltet noch mehr Bearbeitungsoptionen frei. Hier zahlt man pro Monat 1,99 Euro oder direkt 21,99 Euro pro Jahr.

Widgeridoo erstellt Widgets mit mehreren Optionen

Die Applikation Widgeridoo (App Store-Link) kümmert sich ebenfalls um das Erstellen von individuellen Widgets. Im Gegensatz zu Widgetsmith kann man in Widgeridoo in einem Widget gleich mehrere Optionen hinterlegen. Ihr könnt das Layout frei bestimmen und zum Beispiel in einer Art Collage mehrere Optionen anzeigen. Hier stehen Text, Fotos, Musik, Geburtstage, Kalender, Batterie, Datum, Countdown, Schritte oder Distanz zur Auswahl bereit.

Jede Kachel kann frei gestaltet werden. Ihr könnt den Text ändern, die Schriftart anpassen, die Hintergrundfarbe ändern und sogar einen Farbverlauf wählen. Je nach gewählter Optionen werden die passenden Einstellungen angezeigt. Leider gibt es nur englische Daten und Bezeichnungen.

Ich finde die Handhabung etwas kompliziert, wer sich aber ein bisschen länger mit der App beschäftigt, kann coole Ergebnisse erzeugen. Widgeridoo bietet ein Widget kostenlos an, wer mehrere erstellen und nutzen möchte, muss die Vollversion mit einmalig 4,49 Euro bezahlen.

Wie sieht euer Homescreen aus? Habt ihr individuelle Anpassungen vorgenommen? Habt ihr ein Lieblingswidget?