Eve Thermo: HomeKit-Heizkörperthermostat im Doppelpack für nur 69,90 Euro

Der Herbst ist da und die Temperaturen steigen kaum über 15 Grad. So langsam kann man wieder an die Heizung denken. Wer auf die Heizpersiode vorbereitet sein will oder sein Setup erweitern möchte, bekommt heute bei Cyberport die HomeKit-Heizkörperthermostat Eve Thermo im Doppelpack für nur 69,90 Euro (zum Angebot). Nächster Preis startet bei 104 Euro.

Verkauft wird die aktuellste Version, die einen leiseren Motor und eine optimierte Touch-Bedienung direkt am Gerät bietet. Die Thermostate werden einfach ersetzt und aufgeschraubt, entsprechende Adapter für weitere Anschlussmöglichkeiten liegen mit dabei. Danach wird der HomeKit-Code gescannt und die Einrichtung abgeschlossen.

Die Steuerung per Home-App ist gut, zudem lohnt sich aber auch ein Blick auf die Eve-App (App Store-Link). Hier kann man zum Beispiel einen Schaltplan anlegen und diesen auf dem Thermostat speichern. Optional kann man auch HomeKit-Automationen einrichten, dann sollte aber eine HomeKit-Steuerzentrale (Apple TV oder iPad) in der Nähe sein, da die Geräte per Bluetooth kommunizieren.

Im Zusammenspiel mit HomeKit sind mit dem Eve Thermo zahlreiche Szenarien möglich: Die Heizung lässt sich mit dem smarten Thermostat beispielsweise nach Anwesenheit oder nach Zeitplänen steuern. Auch das Zusammenspiel mit anderen HomeKit-Geräten ist möglich, etwa mit Tür/Fenster-Sensoren oder im Raum platzierten Temperatursensoren.

Bei Cyberport kostet das Doppelpack aktuell 74,90 Euro, mit dem 5 Euro Newsletter-Gutschein kommt ihr dann auf die genannten 69,90 Euro. Der Versand ist kostenfrei.