Sparkasse: Videolegitimation bei Kontoeröffnung direkt per App möglich

Wer ein neues Konto eröffnet, muss sich per Videolegitimation ausweisen. Während zahlreiche Institute das Video-Ident-Verfahren auch bequem per App ermöglichen, musste man als Sparkassen-Kunde die Videolegitimation am Rechner durchführen – oder klassisch direkt in der Filiale.

Die Sparkassen-App (App Store-Link) wurde nun auf Version 5.6.2 aktualisiert und ermöglicht die Videolegitimation bei Kontoeröffnung nun auch direkt in der Applikation. Möglich ist dies allen App-Nutzern, deren Sparkasse diese neue Funktion in der App anbietet.

Sparkassen-Kunden können seit Ende Dezember letzten Jahres auch Apple Pay nutzen. Ich persönlich habe ein Gemeinschaftskonto bei der Sparkassen-Tochter 1822direkt, bei denen Apple Pay noch fehlt. Privat nutze ich das kostenlose DKB-Konto.