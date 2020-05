Wir suchen Beta-Tester für die neue Hueblog-App

Wir haben es vor ein paar Wochen schon mal angekündigt, jetzt ist es endlich soweit: Nach knapp drei Monaten harter Arbeit können wir euch zum Beta-Test der neuen Hueblog-App einladen und sind auf eurer Feedback gespannt.

Unser kleiner Blog rund um smartes Licht hat sich prima entwickelt und so haben wir Anfang des Jahres entschieden, der etwas angestaubten App etwas frischen Wind zu verpassen. Und was soll ich sagen? Es ist nicht nur eine iPad-Unterstützung hinzugekommen, es ist auch sonst eine ziemlich coole App geworden.

Nun wollen wir wissen, ob ihr das auch so seht. Über den folgenden Link könnt ihr die Beta-Version der neuen Hueblog-App ganz einfach auf eurem iPhone oder iPad installieren.

Über den Link landet ihr automatisch in Apples Beta-System TestFlight und könnt die Beta-Version ganz einfach auf eurem iPhone oder iPad installieren. Solltet ihr die TestFlight-App noch nicht geladen haben, werdet ihr zuvor von Apple durch die notwendigen Schritte geführt.

Natürlich freuen wir uns über Feedback, Hinweise auf Fehler und Verbesserungsvorschläge. Diese bitte nicht einfach nur als Kommentar unter diesen Artikel posten, sondern ausschließlich an beta@hueblog.de senden – so können wir eure Anfragen am besten sortieren und mit euch in Kontakt treten.