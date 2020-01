Apple Pay-Konto: Warum ich von der Postbank zur DKB gewechselt bin

Ich bin nun mehr als 15 Jahren Kunde bei der Postbank. Ich nutze immer noch mein Jugendkonto, das natürlich kein Jugendkonto mehr ist. Eigentlich bin ich mit der Postbank auch zufrieden, allerdings haben sich meine Bedürfnisse geändert und außerdem ist die Postbank ziemlich langsam, wenn es zum Beispiel um das Thema Apple Pay geht. Sogar die Sparkasse hat das früher geschafft.

Gerne möchte ich in diesem Beitrag erklären, warum ich von der Postbank zur DKB gewechselt bin.

Einer der Gründe war sicherlich Apple Pay: Seitdem der kontaktlose Bezahldienst in Deutschland verfügbar ist, hat sich die Postbank vehement gesperrt. Da ich sowieso fast alle Einkäufe und Ausgaben bargeldlos bezahle, habe ich halt die EC-Karte gezückt und mit PIN oder Unterschrift bezahlt. Modern ist das im heutigen Zeitalter nicht mehr.

Ich habe generell kein Problem damit eine monatliche Gebühr für ein Konto zu bezahlen, allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich zum Beispiel keinerlei Services in Anspruch nehme. Hat man irgendwelche Probleme oder sucht ein persönliches Gespräch, ist das bei der Postbank problemlos möglich. Bei Direktbanken, wie es bei der DKB der Fall ist, entfällt der direkte Draht fast komplett. Es gibt eine Handvoll Filialen in Deutschland, allerdings wird der Großteil dort nicht mal eben vorstellig werden können.

Ich habe also ein Konto mit Kreditkarte und Apple Pay gesucht. Zudem habe ich mich genau informiert, wie die Kosten im Ausland sind. Hier fallen oftmals bis zu 2 Prozent Auslandseinsatzentgelt an – das kann man sich sparen. Gerne möchte ich euch die Fakten mit auf den Weg geben, die für mich ausschlaggebend waren:

Geld abheben und Geld einzahlen

Unterscheiden muss man stets zwischen der Girokarte und der DKB-VISA-Card.

Mit der Girokarte Geld abheben:

Ab einem Einkaufst von 10 beziehungsweise 20 Euro kann man bei vielen Supermärkten Geld abheben: Das geht bei REWE, Penny und dm, aber auch bei Netto, Edeka und Aldi Süd sowie beim Baumarkt Toom. Einfach mit der Girokarte bezahlen und den Auszahlungsbetrag nennen. An den Geldautomaten der DKB ist das ebenfalls kostenlos möglich, an allen anderen Automaten zahlt man 1 Prozent vom verfügten Betrag, mindestens aber 10 Euro.

Mit der Girokarte Geld einzahlen:

Kostenlos ist das nur an den Geldautomaten der DKB möglich. Das ist in Berlin, Chemnitz, Cottbus, Dresden, Erfurt, Frankfurt/Oder, Gera, Halle, Leipzig, Magdeburg, München, Neubrandenburg, Potsdam, Rostock, Schwerin und Suhl möglich.

Die bessere Möglichkeit: Cash im Shop per App

Die Karte einfach zu Hause lassen. Per DKB-App und der Funktion „Cash im Shop“ könnt ihr noch einfacher Geld abheben und einzahlen. Pro Tag kann man zwischen 50 und 300 Euro abheben und bis zu 999 Euro einzahlen. Dazu generiert man in der DKB-App einfach einen Barcode, der an der Kasse gescannt wird. Die Auszahlung kann in über 12.000 Partnershops erfolgen und wird über Barzahlen.de abgewickelt. Abhebungen sind kostenlos, während für Einzahlungen ein Entgelt von 1,5 Prozent des Einzahlungsbetrages anfällt.

Folgende Shops nehmen teil: REWE, Penny, Real, dm, Rossmann, Budni, Shops von mobilcom-debitel, Ludwig, Eckert, ON!Express, Adam’s und Barbarino.

An dieser Stelle muss ich sagen: Wer viel Geld auf sein Konto einzahlen will, sollte sich ein anderes Konto suchen. Kostenlos geht das eben nur an den begrenzt verfügbaren DKB-Automaten. Ansonsten muss man Gebühren zahlen.

Geld abheben mit der VISA-Card

Mit der DKB-VISA-Card kann man an den Geldautomaten der DKB kostenlos Geld abheben – mindestens 50 Euro. Gleiches gilt auch für Geldautomaten im EWR, also in Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen. Des Weiteren könnt ihr als Aktivkunde auch in sonstigen Ländern an Geldautomaten kostenlos Geld abheben. Ein Entgelt des Geldautomatenbetreibers kann erhoben werden.

Kurz: Mit der VISA kann man vor allem im Ausland kostenlos Geld abheben. In Deutschland ist das nur direkt bei der DKB möglich oder an Automaten mit VISA-Logo. Hier gilt es noch zu beachten: Einige Banken und viele Sparkassen haben das kostenlose Geldabheben mit VISA-Karten von Direktbanken ausgeschlossen. Unter www.visa.com/atmlocator könnt ihr alle VISA-Automaten sehen. Zudem könnt ihr an allen Shell-Tankstellen mit der VISA kostenlos Geld abheben.

Bezahlen mit Girokarte und DKB-VISA

Mit der Girokarte könnt ihr kostenlos und kontaktlos in Deutschland und in den Ländern des EWR in Euro bezahlen. In sonstigen Ländern oder Währungen werden 1,75 Prozent Auslandseinsatzentgelt vom Umsatz fällig.

Mit der DKB-VISA-Card ist das Bezahlen in Ländern des EWR in Euro und in sonstigen Ländern und Währungen kostenlos.

DKB-VISA-Card im Ausland

Mir war es wichtig, dass ich mit der Kreditkarte auch im Ausland kostenlos Geld abheben und bezahlen kann. Während man im EWR noch gut zurecht kommt, fallen bei vielen anderen Banken Gebühren im sonstigen Ausland an. Mit der DKB-VISA ist man auch im sonstigen Ausland kostenlos unterwegs. Es wird kein Auslandseinsatzentgelt fällig, wenn man Aktivkunde ist.

Die DKB-App: Leider nicht so toll

Die passende DKB-App (App Store-Link) ist vor allem auf dem iPhone alles andere als gut. Hier zeigt man lediglich die mobile Webseite an und hat zudem ein paar iPhone-Funktionen eingebaut. So kann man sich zum Beispiel via Face ID oder Touch ID einloggen. Aber auch das funktioniert nicht zuverlässig, hier muss man viel zu oft die Daten manuell eingeben.

Die Aufmachung und das Design lasse ich noch soeben durchgehen. Da muss ich sagen, dass die Postbank in Sachen App-Bedienung und App-Design besser war. Bei der DKB gibt es noch eine eigenständige Tan-App. Wenn man auf dem iPhone Überweisungen tätigt, muss man hier immer hin und her springen – definitiv nicht die beste Lösung. Bei der Postbank gibt es zum Beispiel gar keine TANs mehr, hier kann man Aufträge per Face ID freigeben.

Aber Besserung kommt. Die DKB arbeitet an einer neuen iOS-App. Auf Nachfrage wollte oder konnte man mir aber noch keine weiteren Details mitteilen. Da Apple solche In-App-Browser-Darstellung zukünftig nicht mehr akzeptiert, kann man davon ausgehen, dass die App nativ und optimiert für iOS-Geräte programmiert wird.





DKB-Cash einfach online abschließen

Der Abschluss selbst ist kein großes Problem. Ihr müsst all eure Daten eingeben und müsst eure Identität bestätigen. Das geht entweder per PostIdent-Verfahren oder per Video-Chat über die WebID-App. Eure Daten und Karten werden dann per Post zugestellt. Das kann bis zu zwei Wochen dauern, da die Briefe, Karten und PINs nie gleichzeitig abgeschickt beziehungsweise zugestellt werden.

Jetzt DKB-Cash inklusive VISA-Card eröffnen (zur Webseite)

DKB-Cash ist (fast) kostenlos

Beim DKB-Cash inklusive VISA-Card mit Apple Pay gibt es keine Kontoführungsgebühren. Einige „versteckte“ Gebühren gibt es aber. Wenn man das aber weiß, nutzt man einfach die andere kostenlosen Optionen. Für mich waren folgende Dinge ausschlaggebend: Apple Pay. Vorwiegend kostenlos. Kostenlose Kreditkarte für das Ausland. Geldeinzahlungen kann ich im letzten Jahr an einer Hand abzählen, daher fällt das für mich unter den Tisch.

Das Preis- und Leistungsverzeichnis könnt ihr hier abrufen.

Natürlich kann ich nicht jedes kleinste Detail hier aufführen. Weitere Informationen erhaltet ihr direkt auf der DKB-Webseite. Die wichtigsten Infos habe ich zusammengefasst. Bisher bin ich mit meinem neuen Konto sehr zufrieden, auch das Bezahlen mit Apple Pay macht Spaß. Da ich in Kürze auch in der Schweiz unterwegs bin, freue ich mich, dass ich beim Bezahlen und Abheben keine Gebühren zahlen muss.

Beachtet zudem: Alle hier aufgelistete Funktionen sind Leistungen für Aktivkunden. Im ersten Jahr ist man automatisch Aktivkunde. Danach muss ein monatlicher Geldeingang von mindestens 700 Euro her. Das Kontopaket bleibt aber auch ohne Aktivkundenstatus kostenlos.

Unerwähnt sollte der Server-Angriff nicht bleiben. Anfang Januar mussten Kunden mit starken Erreichbarkeitsproblemen kämpfen. Daten wurden dabei nicht abgegriffen, allerdings war das Online-Banking und die App in den Tagen oftmals unbrauchbar.

Jetzt seid ihr dran: Welcher Bank vertraut ihr? Benötigt ihr noch einen direkten Ansprechpartner? Habt ihr noch Fragen zum DKB-Konto?