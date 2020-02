Die Top-Themen der Woche: Anwälte, Kopfhörer & Entwickler

Vor ein paar Wochen haben wir ja bereits kurz anklingen lassen, dass wir ein wenig Stress mit freundlichen Abmahn-Anwälten haben. Mittlerweile wurde die Geschichte außergerichtlich geklärt und damit zu den Akten gelegt. Die Kurzfassung: Die Verwendung eines Screenshots aus dem App Store hat uns in Summe mal eben über 3.000 Euro gekostet. Ausführlich werden wir euch den Fall in ein paar Woche noch mal erklären.

Zum Glück gibt es dann aber auch Produkte, die uns schnell wieder aufheitern können. Wie etwa der Over-Ear-Kopfhörer Bowers & Wilkins PX7 mit aktiver Geräuschunterdrückung. Er braucht sich für der Konkurrenz von Sony und Bose nicht zu verstecken und ich bin schon ein wenig traurig, dass ich ihn am Montag wieder in ein Paket stecken und zurück zum Hersteller schicken muss. Einen Einblick auf meine Eindrücke gibt es in diesem Bericht.

Und was ist sonst noch passiert? Wir haben uns dazu entschlossen, unsere Hueblog-App komplett neu entwickeln zu lassen und in diesem Zuge auch für das iPad zu optimieren. Wir werden uns dazu mit einem jungen Entwickler zusammentun und ich muss sagen: Ich habe echt Bock auf die Sache. Und hier macht es mir auch deutlich weniger Bauchschmerzen, ein höheren vierstelligen Betrag zu investieren.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick