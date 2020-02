HomeKit-Zubehör von Eve Systems in der Smart Week günstiger kaufen

Gestern ist die Smart Week bei tink.de gestartet und für uns Apple-Nutzer ist natürlich ein Hersteller besonders interessant: Eve Systems. Die Kollegen aus München haben sich in den vergangenen Jahren mit ihrem HomeKit-Zubehör einen echten Namen gemacht.

Wir werfen einen Blick auf die günstigen Bundles und überprüfen die Preise. Lohnen sich die Deals? Spannende Angebote, die unter dem aktuellen Internet-Preisvergleich liegen, haben wir für euch fett hervorgehoben.

HomeKit-Deals mit Eve Light Switch (Lichtschalter)

Im Internet-Preisvergleich kostet ein einzelner Eve Light Switch derzeit mindestens 95 Euro. Hier muss man kein großer Rechenkünstler sein, um erkennen zu können, dass sich die Angebote in der Smart Week absolut lohnen. Zudem bekommt man einen tollen HomeKit-Lichtschalter, mit dem man nicht-smarte Beleuchtung im Handumdrehen in sein Smart Home hinzufügen kann.

3x Eve Light Switch für 199,90 Euro

3x Eve Light Switch + Eve Extend für 234,95 Euro

HomeKit-Deals mit Eve Thermo (Heizkörper-Thermostat)

Ein echter Dauerbrenner, der in den vergangenen Wochen mehrfach im Angebot war. Spannend wird es bei einem Stückpreis von gut 40 Euro – und den kann tink.de leider nur bei einem 3er-Bundle mit den Fenster-Sensoren Eve Door & Window liefern. Die anderen Deals sind meiner Meinung nach keine echten Kracher.

HomeKit-Deals mit Eve Energy (Steckdose)

Seit Jahren eine tolle Produktempfehlung. Auch beim HomeKit-Zwischenstecher Eve Energy sollte man aber die bisherigen Angebots-Preise im Hinterkopf behalten. Im Dezember konntet ihr beispielsweise für 34 Euro zuschlagen, aktuell liegt der Einzelpreis bei rund 40 Euro.

Weitere HomeKit-Deals von Eve Systems

Zu den insgesamt 13 Angeboten zählen noch diese beiden Bundles, die sich preislich absolut sehen lassen können, sofern ihr mit den angebotenen Geräten etwas anfangen könnt.

3x Eve Door & Window für 89,95 Euro

1x Eve Light Strip + Eve Motion für 89,95 Euro

Abgesehen vom Eve Light Strip gilt in allen Fällen: Die Anbindung an HomeKit erfolgt via Bluetooth. Die nächste Steuerzentrale, also ein iPad, HomePod oder Apple TV, sollten für die Unterstützung von allen Funktionen daher in Reichweite stehen.