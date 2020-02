Sputnik Eyes: Schönes Puzzle-Spiel auf 1,09 Euro reduziert

Vor vier Jahren ist Sputnik Eyes (App Store-Link) im App Store aufgeschlagen. Schon damals hat uns das wunderschön gestaltete Spiel gut gefallen. Nach einer längeren Pause meldet sich der Indie-Entwickler mit einer neuen Preisaktion zurück. Sputnik Eyes kostet nur noch 1,09 Euro statt 2,29 Euro.

Was genau muss man in Sputnik Eyes machen? Auf einer kleinen Karte mit Wegen müssen farbige Roboter zum passenden Endpunkt geschubst werden. Ein Level gilt dabei nur dann als erfolgreich absolviert, wenn alle Roboter die richtige Position erreicht haben. Um sie zu bewegen, reicht ein einfacher Fingertipp aus.

Ganz so leicht ist es in Sputnik Eyes aber auch nicht. An jeder Ecke des Spielfelds kann nämlich immer nur ein Roboter gleichzeitig stehen. Zudem gibt es Linien, die nur in eine bestimmte Richtung oder nur von Robotern in der passenden Farbe passiert werden können. Wild durch die Gegend drücken sollte man dabei auch nicht: Nur wer schnell genug ist und eine maximale Anzahl an Zügen einhält, bekommt in einem Level alle drei Abzeichen. Zumeist sind dafür mehrere Anläufe notwendig, aber genau das ist die Herausforderung von Sputnik Eyes.

Anfangs habt ihr die Level schnell erfolgreich absolviert, mit der Zeit entwickelt sich das Spiel aber zu einer echten Herausforderung.