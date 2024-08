Strom vor der Haustür erzeugen: Ankers Solargenerator und Solarmodul heute im Angebot

Das Gefühl, Strom allein durch Sonnenenergie zu erzeugen und zu speichern, ist großartig. Dabei muss es nicht immer ein Balkonkraftwerk oder eine komplette Photovoltaik-Anlage sein. Auch mit einer portablen Powerstation und einem faltbaren Solarpanel könnt ihr direkt vor eurer Haustür Solarstrom erzeugen. Heute gibt es ein passendes Set von Anker günstiger: Die Solix C1000 Powerstation und ein 200-Watt-Solarpanel erhaltet ihr für nur 998 Euro (Amazon-Link) statt 1.498 Euro. Zum Marktstart im November 2023 lag der Preis sogar bei 1.798 Euro.

Anker Solix C1000 Powerstation: Leistungsstark und vielseitig

Die Anker Solix C1000 Powerstation bietet eine Kapazität von 1056 Wh und liefert eine Leistung von 1800 Watt, mit Spitzenwerten von bis zu 2400 Watt. Sie verfügt über 9 Anschlüsse, darunter vier herkömmliche Steckdosen. Unter dem Display befinden sich zwei USB-C-Ports und zwei USB-A-Ports. Zudem gibt es einen 12V-Autoanschluss. Auf dem Display werden wichtige Informationen wie die verbleibende Kapazität und der Ein- und Ausgang angezeigt. Dank der zwei praktischen Tragegriffe lässt sich die 12,9 Kilogramm schwere Powerstation bequem transportieren.

Fortschrittliche Technologie und flexible Anwendung

Die Powerstation nutzt fortschrittliche LiFePO4-Akkus, die für Langlebigkeit und Sicherheit sorgen. Das sturzsichere Unibody-Design, ein integriertes Licht und die Möglichkeit, die Kapazität auf 2 kWh zu erweitern, machen die Solix C1000 besonders flexibel. Über die zugehörige Smartphone-App könnt ihr Einstellungen vornehmen und den Solareingang überwachen.

200-Watt-Solarpanel: Effizient und wetterfest

Das faltbare 200-Watt-Solarpanel kann einfach zur Sonne hin ausgerichtet und per Kabel mit der Powerstation verbunden werden. Es ist wasserfest, sodass ein kleiner Regenschauer kein Problem darstellt. Die monokristallinen Solarzellen bieten eine Umwandlungseffizienz von bis zu 23 Prozent. Bei optimalen Bedingungen könnt ihr die Powerstation in nur 1,8 Stunden vollständig aufladen, wobei in der Praxis eine längere Ladezeit zu erwarten ist, da die maximale Eingangsleistung von 600 Watt durch drei Solarpanels erreicht wird.

Ideal für Einsteiger in die Solarenergie

Das Set aus Anker Solix C1000 Powerstation und 200-Watt-Solarmodul ist ideal für Einsteiger, die ihren eigenen grünen Strom erzeugen möchten. Die Powerstation kann überall dort eingesetzt werden, wo keine Steckdose in der Nähe ist. Habt ihr bereits eine Powerstation im Einsatz? Wenn ja, wo und wie nutzt ihr sie?

