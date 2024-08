Apple arbeitet weiterhin an einem größeren iMac

Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich bereits zwei oder doch nur einen iMac im Einsatz hatte, auf jeden Fall ist das schon ziemlich lange her. Das 27 Zoll Modell war jedenfalls bis unter die Zähne bewaffnet und ein echt tolles Teil. Und auch das schlanke Design des neuen 24 Zoll iMacs finde ich klasse, nur der Bildschirm ist mir etwas zu klein.

Ich bin wohl nicht der einzige, der sich einen größeren iMac wünscht. Zumindest ein bisschen Hoffnung gibt es jetzt von Apple-Experte Mark Gurman, der in seinem aktuellen Newsletter schreibt: „Ein größerer iMac ist nach wie vor ein Thema für Apple.“

Großer iMac vielleicht erst in 2025?

Aber wie genau könnte der Zeitplan aussehen? Immerhin warten wir schon seit 2021, als der erste 24 Zoll iMac mit M1 Prozessor auf den Markt gekommen ist, auf einen größeren All-in-One-Rechner von Apple. Zunächst einmal soll der kleinere iMac vermutlich noch in diesem Jahr mit einem M4-Chip ausgestattet werden. Das könnte für einen größeren iMac aber noch zu früh sein, so jedenfalls die Vermutung von Gurman.

Bereits im Juni 2023 hat Mark Gurman von einem möglichen iMac mit 30 Zoll Display gesprochen, das damals aber noch weit entfernt war. Im vergangenen Oktober hat Analyst Ming-Chi Kuo angedeutet, dass er ein 32 Zoll iMac mit mini-LED-Bildschirm in 2025 erwartet.

Nun die Frage an euch: Wäre ein größerer iMac tatsächlich etwas, was ihr euch auf eurem Schreibtisch vorstellen könnt? Ich bin gespannt auf eure Wortmeldungen in den Kommentaren.