Telekom MagentaMobil Prepaid Tarife: Ein Jahr lang 3 GB pro Monat on top

Neukunden und Neukundinnen, die sich ab dem 27. September für einen MagentaMobil Prepaid Tarif entscheiden, können sich aktionsbedingt pro Monat 3 GB on top sichern – ein Jahr lang. Die Aktion gilt für alle, die sich im Zeitraum vom 27. September bis 8. November für einen Tarif MagentaMobil Prepaid M, L, XL oder MagentaMobil Prepaid 5G-Jahrestarif neu entscheiden.

Mit der Aktion verdoppelt sich das Datenvolumen im MagentaMobil Prepaid 5G-Jahrestarif. Damit wird dieser Tarif besonders attraktiv. Für einmalig 99,95 Euro erhalten Neukund und Neukundinnen 72 GB statt der bisherigen 36 GB. Das sind umgerechnet monatlich 6 GB für 8,30 Euro.

Die MagentaMobil Prepaid-Tarife mit vierwöchiger Laufzeit erhalten ebenfalls ein Jahr lang 3 GB zusätzlich. Damit steigt das inkludierte Datenvolumen in 13 Abrechnungszeiträumen. Alle Aktionstarife im Detail:

MagentaMobil Prepaid M : 6 GB (3 GB + 3 GB) für 9,95 Euro (28 Tage)

: 6 GB (3 GB + 3 GB) für 9,95 Euro (28 Tage) MagentaMobil Prepaid L : 8 GB (5 GB + 3 GB) für 14,95 Euro (28 Tage)

: 8 GB (5 GB + 3 GB) für 14,95 Euro (28 Tage) MagentaMobil Prepaid XL : 10 GB (7 GB + 3 GB) für 24,95 Euro (28 Tage)

: 10 GB (7 GB + 3 GB) für 24,95 Euro (28 Tage) MagentaMobil Prepaid 5G-Jahrestarif: 72 GB (36 GB + 36 GB) für 99,95 Euro (1 Jahr)

Zu den weiteren Inklusivleistungen gehört die Nutzung des 5G-Netzes. Ebenso ist eine Telefonie-Flat inkludiert. Die Prepaid-Tarife mit Aktionsvorteil sind vom 27. September bis 8. November im Telekom Shop, online auf telekom.de, im Service sowie im Handel erhältlich. Bestandskund und Kundinnen, die in einen höheren Tarif wechseln wollen, wenden sich an Mitarbeitende in den Telekom Shops oder im Fachhandel, um vom Aktionsvorteil zu profitieren.