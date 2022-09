TikTok Now: BeReal-Klon jetzt für iPhone und iPad verfügbar

Okay, Instagram kupfert häufig bei TikTok ab. Doch auch TikTok ist nicht besser und hat jetzt einen BeReal-Klon namens TikTok Now (App Store-Link) erstellt. Das soziale Netzwerk BeReal hat in den letzten Wochen und Monaten immer mehr an Popularität gewonnen und das ist wohl auch TikTok nicht entgangen. Daher hat man das Konzept kopiert und stellt mit TikTok Now eine Kopie bereit, die zum aktuellen Zeitpunkt eher schlecht angenommen wird – aber das kann sich schnell ändern, wenn virale Videos auf das Thema hinweisen.

Das Prinzip dahinter: Nutzer und Nutzerinnen bekommen ein Thema vorgegeben und sollen unter Druck möglichst schnell, realitätsnah und authentisch ein 10 Sekunden langes Video oder ein Foto aufnehmen. Dabei werden sowohl die Selfie- als auch die rückseitige Kamera gleichzeitig verwendet. Freunde können die kleinen Clips und Fotos einsehen, ebenso seht ihr die spontanen Aufnahmen eurer Freunde. Für die Aufnahme des Videos hat man lediglich 3 Minuten Zeit, einen echten Plan kann man sich also nicht zurechtlegen.

Wie bei BeReal kann man die Clips der Freunde erst dann sehen, wenn man selbst ein kurzes Video oder Foto hochgeladen hat. Während BeReal nur Fotos erlaubt, gibt es bei TikTok Now auch die Möglichkeit ein 10 Sekunden langes Video aufzunehmen.

Wie findet ihr das Prinzip? Seid ihr bei BeReal aktiv? Schaut ihr euch auch TikTok Now an?