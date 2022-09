Logitech stellt XLR-Mikrofon Blue Sona & Streaming-Leuchte Litra Beam vor

Aus dem Hause Logitech gibt es zwei neue Produkte, die sich an Creator und Creatorinnen sowie Streamer und Streamerinnen richten. Blue Sona, ein XLR-Broadcast-Mikrofon, bietet die gewohnt hochwertige Audioqualität von Blue Mikrofonen und kombiniert innovative Technologie mit einem praktischen Design für professionelles Streaming- und Podcast-Sessions.

Blue Sona ist mit der ClearAmp-Technologie ausgestattet, die das XLR-Erlebnis durch eine gezielte Verstärkung von +25 dB optimiert. Ein zusätzlicher Mikrofonverstärker ist somit nicht mehr erforderlich. Zu den Features des Mikrons gehören außerdem eine Doppelmembrankapsel und eine spezielle Supernierencharakteristik, die die Stimmen in den Mittelpunkt rücken und gleichzeitig Umgebungsgeräusche wie unerwünschte Vibrationen oder Tastenklicks dämpfen. Ergänzt wird die technische Ausrüstung durch eine um 290 Grad schwenkbare Halterung, über die sich das Mikrofon frei in der Streaming-Area positionieren lässt.

Ein XLR-Anschluss ermöglicht die nahtlose Verbindung mit Audioschnittstellen und externen Mischpulten zur Feinabstimmung des Sounds. Das vielseitige Blue Sona ist in den Farben Grafit und Off-White für 349 Euro ab dem 28. Septemeber erhältlich und bietet austauschbare Frontscheiben in Rot und Grafit für einen kameratauglichen Look.

Streaming-Licht Litra Beam

Das Design der Litra Beam mit einem dreifach verstellbaren Standfuß mit Höhen-, Neige- und Drehfunktion bietet große Flexibilität bei der richtigen Positionierung, um so das eintreffende Licht zu formen und zu lenken. Eine Reihe professioneller Beleuchtungsoptionen wie Front, Split, Butterfly und Rembrandt helfen bei der Justierung.

Vor oder während Streams können Kreative die Beleuchtung mit Litra Beam feinjustieren. Über die Tasten auf der Rückseite der Leuchte kann man jeweils aus fünf unterschiedlichen Helligkeits- und Farbtemperatureinstellungen wählen. Es gibt eine stufenlose Anpassung im Bereich von 2700K-6500K.

Die TrueSoft-Technologie liefert ein ausgewogenes LED-Vollspektrum-Licht mit präziser Farbgenauigkeit für einen natürlich Teint bei allen Hauttönen. Der rahmenlose Diffusor, der für ganztätige Streaming-Sessions zertifiziert ist und selbst die strengsten UL-Testrichtlinien erfüllt, strahlt ein breites Licht ab, um harte Schatten zu vermeiden.

Litra Beam wird 119 Euro kosten und zusammen mit dem neuen Blue Sona Mikrofon auf den Markt kommen.

Fotos: Logitech.