VOCOlinc BR30: Neues HomeKit-Leuchtmittel in Kolbenform startet im 3er Set

Das HomeKit-Leuchtmittel VOCOlinc BR30 (Amazon-Link) ist auf dem internationalen Markt schon länger erhältlich, ab sofort kann man auch hierzulande zugreifen. Die in Kolbenform verfügbare Lampe wird derzeit nur im 3er Set für 60,94 Euro verkauft – pro Stück zahlt ihr also 20,31 Euro.

Die Verbindung der Lampe erfolgt über WLAN, eine Bridge ist für HomeKit nicht erforderlich. Zusätzlich gibt es Support für Amazon Alexa und Google Assistant. Wer möchte, bekommt über die Hersteller-App noch ein paar Zusatzfunktionen, zwingend erforderlich ist diese für den Einsatz mit HomeKit aber nicht.

VOCOlinc vergleicht die neue BR30 Version mit einem herkömmlichen 60 Watt Leuchtmittel. Hier gibt es 800 Lumen, neben 16 Millionen Farben kann das Leuchtmittel auch Weißtöne in kalt und warm zwischen 2200 und 7000 Kelvin anzeigen. Der Stromverbrauch wird mit 9,5 Watt gelistet.

Die Anstrengungen VOCOlincs in Deutschland scheinen in letzter Zeit etwas nachgelassen zu haben, in den letzten Monaten wurden eher wenig neue Produkt in den Markt eingeführt. Bleibt abzuwarten, was VOCOlinc für dieses Jahr noch in der Pipeline hat.

Auch von VOCOlinc